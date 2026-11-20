Antonio Conte, Manchester United'ın yeni kalıcı teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu atama kararını sert sözlerle eleştirdi. Old Trafford'daki görevle adı sıkça anılan İtalyan teknik adam, kulüp yönetiminin kendisini işe alma konusundaki tereddüdünün daha derin bir soruna işaret ettiğini öne sürdü.

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Conte, United'ın hedeflerini sorguladı

Conte, kendisini işe almamayı seçen kulüplere tepki gösterdi ve bunun, oldukça talepkâr ve yoğun çalışma gerektiren antrenörlük tarzı nedeniyle “kazanmaktan korktukları” anlamına geldiğini öne sürdü. Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından 57 yaşındaki teknik adam, Manchester United'ın başına geçmek için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu. Ancak Premier League devi, bunun yerine eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü Pochettino'yu atamayı seçti.

Tavizsiz yaklaşımı ve yüksek tempolu taktik antrenmanlarıyla tanınan Conte, Chelsea'deki döneminde kazandığı bir Premier League şampiyonluğunun yanı sıra beş Serie A şampiyonluğuyla başarısını kanıtladı. Ancak fevri ve birlikte çalışması zor biri olduğuna dair ünü, United'ın uzun vadeli projesi için başka bir isme yönelmesinde rol oynamış olabilir.

Ferguson'ın mirasına saygı

United'ın, ilk 10 maçta aldığı yalnızca bir galibiyet ve sekiz puanla Premier League tablosunda 18. sıraya gerilediği dönemde Pochettino'ya yöneldiği atama sürecinden duyduğu rahatsızlığa rağmen Conte, Sir Alex Ferguson'a duyduğu derin hayranlığı dile getirmekte gecikmedi.

Conte, Cronache di spogliatoio'ya şöyle konuştu: “Manchester United öylesine köklü bir geçmişe sahip ki kulübü gerçek konumuna geri döndürmeyi amaçlayan bir yaklaşımdan herhangi birinin korkabileceğini düşünmek bana tuhaf geliyor. Ligi son olarak 2013'te, Ferguson yönetiminde kazandılar. Sir Alex Ferguson'a büyük saygı duyuyorum. Kitabını okudum ve Londra'dayken evini ziyaret edip onunla bir gün geçirme şansım oldu. Futbol hakkında konuşmaya inanılmaz bir tutkusu var.”

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Zafere götüren bir yöntem

Son olarak Napoli'yi çalıştıran ve takımı geçen sezon Serie A'da Inter'in arkasında ikinci sıraya taşıdıktan sonra sezon sonunda karşılıklı anlaşmayla kulüpten ayrılan Conte, kişiliğinin ve antrenmanlarda talep ettiklerinin modern kadrolar için fazla ağır olduğunu savunan eleştirilere de kararlılıkla yanıt verdi.

“Yöntemimden korkan varsa kazanmaktan korkuyordur, çünkü bu yöntem zafere götürür. Yanıtım bu. Bu nedenle bazı yorumları United'a karşı neredeyse hakaret sayıyorum; sanki birileri kulübün kendi tarihindeki konumuna dönmesini engelliyor. Büyük sonuçlar elde etmek için bir yöntem gerekir. Bu yöntemin çok çalışmayı gerektirdiğini söylüyorsanız evet, öyle. Yalnızca oyuncular değil, herkes çok çalışmalı,” diye ekledi.

Pochettino'yu zorlu bir başlangıç bekliyor

Conte gelişmeleri dışarıdan izlerken Pochettino, Old Trafford'daki teknik direktörlük görevine zorlu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor . Takımı, pazar günü Liverpool'la karşılaşmak için Anfield'a gidecek. Ardından çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye konuk olacak. United, bu turnuvanın lig aşamasında dört maç sonunda altı puanla 17. sırada bulunuyor.