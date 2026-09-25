Umman Millî Takımı, yarın cumartesi günü Suudi Arabistan ile "Zaferin alternatifi yok" sloganıyla karşılaşacak. Arap Körfezi Futbol Kupası "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasındaki ikinci haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birine çıkacak olan Faslı teknik direktör Tarık Sektiwi'nin ekibi, üç puanı almak ve turnuvadaki şansını sürdürmek için büyük bir istek içinde.

Umman Millî Takımı'nın teknik direktörü Tarık Sektiwi, Suudi Arabistan ile yapılacak karşılaşmanın her iki takım için de zor geçeceğini vurgularken, teknik ve fiziksel hazırlığın maçın birçok detayını belirleyeceğine dikkat çekti.

Sektiwi, basın toplantısında şunları söyledi: "Maç iki taraf için de zor, ikinci karşılaşma bizim için önemli ve önümüzde üç maç olduğunu biliyoruz. İlk maçı izlediniz, yarın teknik ve fiziksel olarak daha hazır olan takımı göreceğiz."

Bazı oyuncuların, maçın oynanma saati ve yüksek nem oranı nedeniyle geçen maçın ardından yorgunluk hissettiğini belirten Sektiwi, endişe verici bir sakatlığın bulunmadığının altını çizerek tüm oyuncuların iyi durumda olduğunu vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Suudi Arabistan güçlü bir takım ve kendi taraftarları önünde oynamanın avantajına sahip, ancak bizim de Umman formasını savunmak ve taraftarları mutlu etmek için büyük bir ruha sahip oyuncularımız var."









Sektiwi, ekibinin maça net bir hücum zihniyetiyle çıkacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Zihinsel yön üzerinde çalışıyoruz ve her maça kazanma hedefiyle çıkıyoruz; kazanamazsak da yenilmemeye çalışıyoruz."

Suudi Arabistan'ın ilk haftada aldığı galibiyetin kendisine moral vereceğine ve belki de teknik direktörüne bazı oyuncuları dinlendirme fırsatı tanıyabileceğine değinen Sektiwi, aynı zamanda Umman Millî Takımı'nın rakibini ya da kapasitesini küçümsemeyeceğini vurguladı.

"Irak Millî Takımı'na saygı duyduğumuz gibi Suudi Arabistan Millî Takımı'na da saygı duyuyoruz, ancak onunla güçlü bir şekilde ve kazanma isteğiyle karşılaşacağız ve karakterli oynayacağız." dedi.

Sektiwi, Umman Millî Takımı'nın önündeki iki maçı da kazanması gerektiğini vurgularken, önceki maçtaki savunmaya çekilmenin taktiksel bir tercih olmadığını, bazı fiziksel sorunlar sonucu ortaya çıktığını açıkladı.

Şöyle ekledi: "Son maçta savunmaya çekilmedik çünkü kazanmak istiyoruz, ancak bazı fiziksel sorunlarla karşılaştık ve yarınki maça da aynı zihniyetle çıkacağız."









Faslı teknik direktör, takım ruhunun önemine değinerek futbolun bir takım oyunu olduğunu, oyuncuların sahip olduğu vatan sevgisinin ve mücadeleci ruhun sonuç almada önemli bir etken olabileceğini vurguladı.

Hakemlere ilişkin ise Sektiwi şöyle konuştu: "Turnuvadaki tüm hakemlerin iyi olduğunu ve büyük yeterliliklere sahip olduğunu düşünüyorum; onlar da hata yapabilen insanlar, ancak inşallah kasıtlı davranmazlar. Biz sahada kendi takımımıza odaklanıyoruz."

Umman Millî Takımı oyuncusu Abdulmecid el-Beluşi ise karşılaşmanın zorluğunu vurgulayarak, takımının hedefinin galibiyet almak ve üç puanı hanesine yazdırmak olacağının altını çizdi.

Umman Millî Takımı oyuncusu şöyle konuştu: "Maç iki taraf için de zor, biz galibiyet almaya ve üç puanı hanemize yazdırmaya çalışacağız; bu bizim temel hedefimiz."

Sözlerine şöyle ekledi: "Körfez turnuvalarında ilk kez yer alan genç bir oyuncu olarak hislerimi tarif edemiyorum. İlk günden itibaren turnuva atmosferine girdik ve biz burada Umman halkını mutlu etmek için varız."