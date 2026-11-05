Manchester United’ın ortak sahiplerinden Avram Glazer, kulübün ticari açıdan güçlü kalmak için sahada başarı elde etmesine gerek olmadığını öne sürerek yeni bir tartışma başlattı. Açıklamaları, Premier League puan tablosunun alt sıralarında zor günler geçiren Manchester United için hassas bir döneme denk geldi.

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Glazer, kupaların önüne markayı koyuyor

Glazer, kulübün mali durumunun sahadaki performansına doğrudan bağlı olmadığını öne sürdü. Bu açıklamanın, zaten hayal kırıklığı yaşayan taraftarları kulüpten daha da uzaklaştıracağı kesin. 66 yaşındaki Amerikalı iş insanı, Londra'daki Deutsche Bank Sports Investment Conference'ta nadir görülen kamuoyu önündeki konuşmalarından birinde, The Athletic'in haberine göre, sportif başarı ile ticari gelir arasındaki ilişkiye dair bir soruyu yanıtlarken bu sözleri söyledi.

Diğer büyük spor takımlarıyla karşılaştırma yapan Glazer, Major League Baseball'dan New York Yankees ve NFL'den Dallas Cowboys'u örnek gösterdi. Glazer, her iki takımın da uzun süredir kupa kazanamamasına rağmen küresel ölçekte güçlü markalar olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Kulüp sahibinin bu yaklaşımı, son birkaç yıldır Old Trafford'daki yönetimde hâkim olan bir anlayışı yansıtıyor gibi görünüyor. Bu görüş, eski başkan yardımcısı Ed Woodward'ın 2018'de yaptığı açıklamaları hatırlatıyor. Woodward, altı yıl önce yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede şu sözleri söylemişti: “Sahadaki performansın, işimizin ticari tarafında yapabileceklerimiz üzerinde gerçekten kayda değer bir etkisi yok.”

Kötü formuna rağmen mali istikrar

Manchester United, son dönemde Premier League şampiyonluğu kazanamamış olsa da iş dünyasında güçlü konumunu koruyor. Forbes, Manchester United'ı şu anda Real Madrid ve Barcelona'nın ardından dünyanın en değerli üçüncü futbol kulübü olarak sıralıyor.

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Bu açıklamaların zamanlaması özellikle hassas. Taraftarlar kısa süre önce bir Avrupa maçında kulüp sahipliğini sesli biçimde protesto etmişti. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında geriden gelip 3-2 kazanarak dokuz maçlık galibiyet hasretine son vermiş olsa da Old Trafford'daki ortam hâlâ gergin.

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Michael Carrick üzerindeki baskı artıyor

Michael Carrick'in takımı, İtalyan rakibi karşısında iki farklı geriden gelerek karakter gösterdi ancak Matheus Cunha'nın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart galibiyete gölge düşürdü. Brezilyalı forvet artık önemli Avrupa maçlarını kaçıracak. Bu da sezon boyunca istikrar bulmakta zorlanan kadronun seçeneklerini daha da azaltacak.

Manchester United, Premier League puan tablosunda şu anda 17. sırada. İlk dokuz maçında yalnızca bir galibiyet alabildi: 30 Ağustos'ta Ipswich Town'ı 5-2 yendi. Takım, Old Trafford'da Brighton'a 3-2 yenilerek Lig Kupası'na erken veda etmesiyle ülke içindeki sıkıntılarına bir yenisini ekledi.

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Villa karşısında kritik mücadele

Manchester United, pazar günü Premier League'de 10. sıradaki Aston Villa (12 puan) ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Aston Villa ise Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenildikten sonra toparlanmak için sahaya çıkacak.