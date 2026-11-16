Thomas Tuchel, İngiltere oyuncularına gelecek haziran Uluslar Ligi’ni kazanmanın, ortaklaşa ev sahipliği yapacakları Euro 2028 için mükemmel bir sıçrama tahtası olacağını söyledi. Teknik direktör, Madrid’de İspanya karşısında alınan çarpıcı 3-2’lik galibiyetin ardından konuştu. Bu sonuçla İngiltere, dünya şampiyonunu geride bırakarak grubunu lider bitirdi ve cuma günkü çeyrek final kurasına seri başı olarak katılma hakkı kazandı.

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Tuchel, Uluslar Ligi kupasını hedefliyor

Tuchel, takımının takvim yılını pazar günü Metropolitano Stadı’nda İspanya karşısında aldığı çarpıcı 3-2’lik galibiyetle kapatmasını izledi. Bu sonuçla İngiltere, dünya şampiyonunu geride bırakarak Uluslar Ligi grubunu lider bitirdi ve cuma günkü çeyrek final kurasına seri başı olarak katılmayı garantiledi.

Maçın ardından Tuchel’e Uluslar Ligi’nin önemi ve bu turnuvanın bir takımın büyük bir turnuvada daha büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olup olamayacağı soruldu. “Benim için de bizim için de önemli,” dedi.

‘Kazanmak istiyoruz’

Tuchel, kupanın sağlayabileceklerine kanıt olarak Portekiz’in başarısını gösterdi. “Geçen yıl kazandıklarında Portekiz’deki kutlamaları gördüm ve duydum [finalde İspanya’yı penaltılarla yenerek]. Bu, Avrupa Şampiyonası için yapabileceğimiz en iyi hazırlık. O kadar ilerisini düşünmüyoruz ama bu bir gerçek,” diye ekledi.

“Kendimizi kanıtlamak, özgüven kazanmak ve nerede olduğumuzu görmek için bu maçları en üst düzeyde oynamak istiyoruz … böylece oyunumuzda gereken küçük düzeltmeleri yapabiliriz. Uluslar Ligi bunun için mükemmel. Kazanmak istiyoruz. Ama önce çeyrek finali kazanmamız gerekiyor.”

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Madrid’de ‘gerçekten güçlü bir mesaj veren galibiyet’

İngiltere, Madrid’de 3-0 öne geçti ancak Elliot Anderson, penaltıya sebebiyet verdikten sonra 63. dakikada oyundan atıldı. Mikel Oyarzabal’ın penaltıyı gole çevirmesiyle maçın son bölümü gergin geçti. Tuchel, “Dünya Kupası’ndan sonra ilerleme kaydettik ve İspanya karşısındaki performansımızla gurur duyuyorum. Bu, gerçekten güçlü bir mesaj veren galibiyet,” dedi. “Önemli olan kazanma şeklimizdi; üçüncü bölümdeki oyunumuz çok etkileyiciydi. Her maç arasında kaydettiğimiz ilerlemeyi görebiliyordunuz.”

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Ezri Konsa da aynı görüşteydi: “Uluslar Ligi bir kupa ve Avrupa Şampiyonası’na bir kupa kazanmış olarak gitmek bizim için çok büyük bir şey olur. Avrupa Şampiyonası’nı kazanmak istiyoruz ve turnuvanın evimizde düzenleneceğini biliyoruz. Bu bize büyük bir moral verecek.”

İngiltere’yi sırada ne bekliyor?

İngiltere, çeyrek finaldeki rakibini cuma günkü kurada öğrenecek. İki ayaklı eşleşmeler mart ayında oynanacak.

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Finaller ise gelecek haziran yapılacak. Böylece Tuchel, takımını evinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlayabileceğine inandığı kupayı kazanma fırsatı bulacak.