Güney Kore ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçları, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki sınavlar öncesinde ulaşmaya çalıştığı gelişimin izlerini ortaya koydu, ancak üzerinde çalışılması gereken teknik ayrıntıları da gün yüzüne çıkardı. Suudi Arabistan uyum ve oyuncu seçeneklerinin genişlemesi açısından kazançlı çıkarken, milli takımın eski yıldızı Sami Al-Jaber iki maçta da tekrarlanan bir soruna dikkat çekti ve bunun önümüzdeki maçlarda sürmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Al-Jaber, MBC'de yayınlanan Nadina programında yaptığı analizde şunları söyledi: "Bence iki hazırlık maçı da sonuçlardan bağımsız olarak çok iyiydi. Takımın genel durumu Körfez Kupası'ndaki tablonun devamı niteliğinde, ancak rakipler değişti. Kore maçı çok iyiydi, hatalar daha azdı. Belki tek eleştirimiz top alıp vermede ve bazı küçük bireysel hatalardaydı."

Al-Jaber şöyle devam etti: "Bugün bireysel hatalar tekrarlandı; gerek savunmada gerekse kalecide. Üstelik iki maç arasında uzun bir süre de yoktu. Yine de bence Suudi Arabistan kesinlikle kötü değildi. Aksine maçın bazı bölümlerinde iyi ile çok iyi arasındaydı, bazı bölümlerinde ise daha iyi taraftı."

Eski yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Şutlardan bahsedersek dokuza karşı sekiz, tehlikeli pozisyonlarda ise üçe karşı iki. Özbekistan da çok organize bir takım ve Suudi Arabistan'ın özelliklerine göre oynamayı başardı. Ancak Kore maçından Özbekistan maçına tekrarlanan bireysel hataların giderilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bir hazırlık maçında kabul edilebilir, fakat birden fazla maçta tekrarlanması bir soru işareti."

Al-Jaber, iki maç arasındaki taktik yaklaşım farkına da değinerek şunları söyledi: "Donis'in Güney Kore karşısında oynattığı sistem bu maçtakinden tamamen farklıydı. Bu maç ise neredeyse BAE maçına benziyordu, çünkü yüksek prese dayanıyordu. Bugün takım yüksek presi uygulayamadı, çünkü Özbekistan topu sağlıklı şekilde oyuna sokmakta çok güçlüydü. Bu da şaşırtıcı değil, çünkü Özbek futbolu çok gelişmiş durumda."

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Al-Jaber, Özbekistan'ın öne çıkan tüm isimleriyle sahada olmadığını belirterek şöyle ekledi: "Bugün onlarda üst düzey bazı oyuncular oynamadı; savunma hattında ya da başka bir mevkide bir veya iki büyük isim eksikti. Ancak performans, Donis ve Suudi Arabistan konuşulduğunda, takımın iki maçta elde ettiği pek çok olumlu yan var. Bunların en önemlisi de uyum."

Rotasyon ve mümkün olduğunca fazla oyuncuya şans verilmesi konusunda ise şunları söyledi: "İki maçı aynı kadroyla oynamak zor. Bugün yapılan rotasyonla, ikinci yarıda bile birçok yıldız oyuna girdi. Bence maç 11'e 11 devam etseydi Suudi Arabistan daha fazlasını ortaya koyabilirdi. Çok önemli bir ayrıntıya dikkat edin: Takım yaklaşık son on dakikada iki pozisyon buldu. Bence Mohamed Kanno'nun oyuna girmesi çok olumluydu; harika bir performans sergiledi ve iki pozisyon hazırladı."

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Al-Jaber şöyle devam etti: "Açıkçası iki hazırlık maçı da çok iyiydi ve istediğimiz de bu: Teknik direktörün forma verebileceği daha fazla oyuncuya ve isme sahip olmak. Donis'in iki hazırlık maçındaki teknik çalışmasında her zaman zamana ihtiyacı var, bu bir numara. Ayrıca çok güçlü bir rekabete de ihtiyacı var ve bu da Suudi Arabistan Ligi'nde mevcut."

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Al-Jaber, Suudi oyuncuların zihniyetindeki gelişimi vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün iki maçta büyük potansiyele sahip oyuncularımız olduğunu gördüm ve bu çok olumlu. Suudi oyuncunun zihniyeti bile Körfez Kupası'ndan sonra değişti, çünkü turnuva birçok oyuncuya güçlü bir mesaj verdi: Neden ben de milli takımda yer almayayım? Sahada 16 yabancı oyuncu oynuyorsa geriye kalanlar sadece Suudi oyuncular ve bu da onların seçkinler olduğu anlamına gelir. Bugün Donis, teknik ve idari ekibiyle birlikte, yapılan planlamanın da katkısıyla Körfez Kupası'nda bize güzel sonuçlar çıkarmayı başardı. Bu ilk turnuva ve Asya Kupası öncesindeki hazırlık maçı için de aynısı geçerli. Bence Asya Kupası'nın ertelenmesi Donis'in ve Suudi Arabistan'ın lehine."

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