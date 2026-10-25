Yarın akşam Londra'da düzenlenmesi planlanan törenden önce, 2026 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağına dair tahminler sürüyor. Kylian Mbappé, Lamine Yamal ve Harry Kane'in yanı sıra ödülü elinde tutmaya çalışan Ousmane Dembélé'nin de yer aldığı bir rekabet söz konusu.

Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre, kazananın kim olduğunu yalnızca çok sınırlı sayıda kişi biliyor. Nitekim kazananın adının resmî açıklama anına kadar gizli kalmasını sağlamak için, 2024'ten bu yana oylama sonuçlarının oyunculara önceden bildirilmesi uygulaması kaldırıldı.

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Mbappé'nin Ballon d'Or kazanma hedefine ilişkin son açıklamaları, medya kampanyasının oy kullananları etkileyip etkileyemeyeceğine dair soruları gündeme getirdi. Ancak ödülün eski başkanı Pascal Ferré, bu açıklamaların etkisinin boyutuna şüpheyle yaklaşarak, kararın taraftarların değil, oy kullanan gazetecilerin elinde olduğunu değerlendirdi.

Ferré'ye göre şu anda bu büyük haberi yalnızca 5 kadar kişi biliyor. Ferré şunları ekledi: "Kazananın kimliğini nasıl gizli tutuyoruz? Bence iyi saklanan sır, mümkün olan en az sayıda kişiyle paylaşılan sırdır. Sonra birtakım küçük hileler ve basit yöntemler var."

Şöyle devam etti: "Benim yöntemim, France Football yazı işlerinde sahte sıralamaların dolaşmasına izin vermek ve bunlarla sosyal medyayı beslemekti; bu beni güldürüyordu. Şu anda kazananın adını 5 kişiden fazlasının bilmemesi gerekir."

"Hak etmiyor"

Öte yandan "RMC" analisti Jérôme Rothen, kendi bakış açısına göre Mbappé'nin ödülü hak etmediğini düşünüyor ve Real Madridli oyuncunun gol rakamlarına rağmen, takım halinde kazanılan kupaların bulunmamasının olumsuz bir etken olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık, geçen sezon 73 gol kaydeden Harry Kane ilgi odağı oldu; bu gollerin 61'ini Bayern Münih ile attı. Rapora göre Lamine Yamal ise Barcelona'daki performanslarıyla, 2025-2026 sezonunda İspanya Ligi'nde kaydettiği 16 golle ve İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasındaki rolüyle öne çıktı.

Son günlerde "X" platformunda, adayların sıralamasını ifşa ettiğini öne süren sahte sızıntılar yayıldı; bunların arasında Mbappé'yi ya da Kane'i zirveye koyan uydurma konuşma, mesaj ve liste görselleri de yer aldı.

Konuya hâkim bir kaynak, bu sızıntıları imkânsız olarak nitelendirdi ve bunları kazananın açıklanmasından önce yaşanan olağan tahminlerin bir parçası olarak değerlendirdi.



