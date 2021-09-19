Kazanamadık çünkü hedef santrforumuz yok

Pep Guardiola, 0-0 biten Southampton karşılaşmasının sonunda gol atamamalarının sebebini golcülerinin olmayışına bağladı.

Dün Southampton ile oynadıkları ve golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanyol menajerin golcü ihtiyacı devam ediyor. Guardiola'nın takımı 90 dakika süresince sadece 1 isabetli şutla kaleyi bulabildi. Bu, Mart 2017'den bu yana City'nin ulaştığı en düşük sayı...

Bir golcülerinin olmayışının kazanamamalarının en büyük sebeplerinden biri olarak gören Guardiola maç sonunda şunları söyledi.

Hedef santrforumuz yok

"Kazanamadık çünkü hedef bir santrforumuz yok. Ön bölgedeki oyuncularımızı daha iyi toplarla buluşturma süreçlerimiz iyi değildi. Kaleyi bulan tek şutumuz var fakat 4 ya da 5 şutumuzu ceza sahasında bloke ettiler. Fakat neden bu değil. Topu getiren 5 oyuncumuz da yeteri kadar iyi değildi bugün."

Guardiola'nın bu açıklamaları, İspanyol menajerin çok istediği ve gerçekleşmeyen Harry Kane transferinin beklenen sonuçlarından biri. Arsenal ve Norwich'i 5-0 yenen City, hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde de Leipzig'e karşı da 6-3'lük bir galibiyet almıştı. Ancak Guardiola'nın, kademeli ve sert savunma bloklarını çözebilecek bir golcüye ihtiyacı devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon City'nin en golcü oyuncusu 13 gol atan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan olmuştu.