Kayserispor'dan yeni transferler için imza töreni

Zoran Kvrzic, Mario Situm, Oğuzhan Çapar, Gustavo Campanharo, Muris Mesanovic ve Enver Cenk Şahin'le sözleşme imzalandı.

Hes Kablo 'da daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu için toplu imza töreni yapıldı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan Mustafa Tokgöz, başkan yardımcıları Onur Gözbaşı, İsa Gün ve başkan danışmanı Süleyman Akın ile genel sekreter Burhanettin Erdoğan hazır bulundu.

Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2,5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1,5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.