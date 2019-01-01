Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadroda yer almadı

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor iki önemli oyuncusunu kadroya almadı.

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya ’da maç kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun, takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ı 18 kişilik kadroya almadı.

Getiğimiz hafta Emmanuel Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran, Nurettin Korkmaz’ı sakatlar kadrosuna dahil eden İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz da kadro dışı kaldı.

Ayrıca süresiz kadro dışı bırakılan Bilal Başakçıoğlu da maç kadrosunda yer almıyor.