Kayserispor'da ödeme krizi! Futbolcular idmana çıkmadı

Kayserispor'da futbolcular, ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan 'da futbolcular kulübe rest çekti.

İHA'nın haberine göre, yöneticilerden alacaklarının 15 Ekim 2019 tarihine kadar hesaplarına yatırılacağı sözünü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine kulübü protesto ederek idmana çıkmadı.

Saat 14.00'de yapılması gereken ancak sonradan 18.00'e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi ancak idmana çıkmama kararında diretti.