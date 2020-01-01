Kayserispor'da Bayram Bektaş için imza töreni düzenlendi

Kayserispor, Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ın getirildiğini duyurdu.

Geçen sezonu Robert Prosinecki ile tamamlayan , Hırvat antrenörle yollarını ayırdıktan sonra göreve Bayram Bektaş'ı getirdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla düzenlenen törende, Bektaş kendisini üç yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bektaş son olarak A Millî Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

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46 yaşındaki antrenör daha önce ise , Gaziantep BB, Ümraniyespor, ve Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.