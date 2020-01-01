Kayserispor

Kayserispor'da Bayram Bektaş için imza töreni düzenlendi

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Bayram Bektas Ankaragucu
AA
Kayserispor, Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş'ın getirildiğini duyurdu.

Geçen sezonu Robert Prosinecki ile tamamlayan Kayserispor, Hırvat antrenörle yollarını ayırdıktan sonra göreve Bayram Bektaş'ı getirdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla düzenlenen törende, Bektaş kendisini üç yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bektaş son olarak A Millî Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

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    46 yaşındaki antrenör daha önce ise Elazığspor, Gaziantep BB, Ümraniyespor, Göztepe ve Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

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