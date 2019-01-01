Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares kadro dışı bırakıldı.

İstikbal Mobilya 'da yenilgisinin ardından Bilal Başacıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares kadro dışı bırakıldı.

Aynı zamanda taraftarla yaşadığı münakaşa nedeniyle Bilal Başacıoğlu'na para cezası verildi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz düzenlediği toplantıda, “Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bırakma kararı aldık. Ayrıca Bilal'in taraftarla münakaşaya girmesi sebebiyle ceza verilecek. Berna hanım oyuncularla tek tek konuşacak. Bugüne kadar sadece para konuşuldu ama sorun sadece para değilmiş" ifadelerini kullandı.