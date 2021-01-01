Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, ligdeki son 4 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de 11 maç üst üste kazanamayan Kayserispor, son maçında deplasmanından galip ayrıldı. 16 maçta 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde 20. sırada yer alıyor. Geçen haftayı deplasmanda galibiyetle tamamlayan Kayserispor, evinde de 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Daha fazla takım

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise ligdeki son 4 maçından 2 puanla ayrıldı. 16 maçta 21 puan toplayan sarı-siyahlılar, ligin 10. sırasında yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan son karşılaşma 2-1'lik Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Maç Kayserispor - Yeni Malatyaspor Tarih 9 Ocak Cumartesi Saat 16:00

TV yayını beIN Sports HD 1 İnternet yayını beIN Connect

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec

Sakat: J. Attamah, Ömer Uzun, S. Lung, Yasir Subaşı.

Cezalı: Pedro Henrique

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, Tetteh

Sakat: -

Cezalı: Karim Hafez