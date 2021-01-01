Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'de 11 maç üst üste kazanamayan Kayserispor, son maçında Denizlispor deplasmanından galip ayrıldı. 16 maçta 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde 20. sırada yer alıyor. Geçen haftayı deplasmanda galibiyetle tamamlayan Kayserispor, evinde de 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise ligdeki son 4 maçından 2 puanla ayrıldı. 16 maçta 21 puan toplayan sarı-siyahlılar, ligin 10. sırasında yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan son karşılaşma 2-1'lik Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
|Maç
|Kayserispor - Yeni Malatyaspor
|Tarih
|9 Ocak Cumartesi
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports HD 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Kayserispor'un muhtemel 11'i: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec
Sakat: J. Attamah, Ömer Uzun, S. Lung, Yasir Subaşı.
Cezalı: Pedro Henrique
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, Tetteh
Sakat: -
Cezalı: Karim Hafez