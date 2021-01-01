Süper Lig

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Goal
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Yeni Malatyaspor Goal Celebration vs. Kasimpasa 12/19/20
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Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, ligdeki son 4 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de 11 maç üst üste kazanamayan Kayserispor, son maçında Denizlispor deplasmanından galip ayrıldı. 16 maçta 13 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligde 20. sırada yer alıyor. Geçen haftayı deplasmanda galibiyetle tamamlayan Kayserispor, evinde de 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

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    Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor ise ligdeki son 4 maçından 2 puanla ayrıldı. 16 maçta 21 puan toplayan sarı-siyahlılar, ligin 10. sırasında yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son dokuz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor.

    İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan son karşılaşma 2-1'lik Kayserispor üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

    Maç Kayserispor - Yeni Malatyaspor
    Tarih 9 Ocak Cumartesi
    Saat 16:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports HD 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Kayserispor'un muhtemel 11'i: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec

    Sakat: J. Attamah, Ömer Uzun, S. Lung, Yasir Subaşı.

    Cezalı:  Pedro Henrique

    Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, Tetteh

    Sakat: -

    Cezalı: Karim Hafez

     

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