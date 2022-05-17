Kayserispor'un eski yıldızı Asamoah Gyan, bir taksi şoförünü dürüstlüğünden dolayı 20 bin TL ile ödüllendirdi

Asamoah Gyan, bir müşteriye 8.000 GHc (868 £) iade eden dürüst bir taksi şoförünü dürüstlüğü için 10.000 GHc (1.050 £) ile ödüllendirdi.

Kwesi Ackon, Cuma günü bir kadını evine bıraktı, ancak büyük miktarda parayı unuttuğunu keşfetti. Bay Ackon, parayı iade etmek için ertesi gün evine geri döndü.

Ve viral olduktan sonra, Gyan videonun altına yorum yaptı: "Onunla tanışmak istiyorum." Ve sözüne sadık kalarak Gyan, Bay Ackon'a 10.000 GHc hediye etti.

Ganalı Başkan Yardımcısı Dr. Mahamudu Bawumia ise taksi şoförüne ek 20.000 GHc (2.100 £) verdi.

Saha dışı varlıkları

Gyan, Premier Lig'den ayrıldığından beri artık bir milyoner. Havayollarından boks promosyonuna kadar birçok şirkette ticari işleri bulunuyor.

Ganalı, Baby Jet Airlines'ı kurmayı amaçlamıştı ve kendisine bir Hava Taşıyıcı Lisansı verildi, ancak hiçbir zaman operasyonlara başlamadı. Diğer ticari girişimler ileriye dönük olarak verimli görünüyor.

Özellikle eski IBO Lightweight şampiyonu Emmanuel Tagoe'nin dövüşçülerden biri olduğu boks şirketi başarılı işler yapıyor.

2010 Dünya Kupası

O belki de 2010 Dünya Kupası'ndaki yaptıklarıyla hatırlanıyor. Gyan, çeyrek final gören bir Gana takımının parçasıydı.

Gana, Luis Suarez'in 90. dakikada topu çizgiden uzaklaştırmasıyla yarı finale çıkan ilk Afrikalı takım olma yolunda altın bir şans yakaladı. Ancak, Gyan sonraki penaltı vuruşunu direğe nişanladı ve Gana uzatmaların ardından penaltılarla mağlup oldu.

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