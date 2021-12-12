Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediğini söyledi

Vodafone Park’ta iki kez öne geçmesine rağmen Beşiktaş’a 4-2 kaybeden Yukatel Kayserispor’un hocası Hikmet Karaman, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’un oyuna girmek istemediğini belirtti.

Kayserispor olarak bundan sonraki haftalara odaklandıklarını belirten Hikmet Karaman, yedek kulübesinde Oğuzhan Özyakup’un oyuna girmek istemediğini ifade etti.

Ne söylendi?

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Yedek kulübesindeyken Oğuzhan Özyakup’un oyuna girmek istemediğini duydum. O anı net olarak gördüm, futbol enteresan bir oyun.

"Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. Beşiktaş taraftarını biz oyuna döndürdük. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazımdı.

"Thiam vurdu atamadık ve top bizim kalemize döndü golü yedik. 3-2 yenik duruma düştük" dedi.

Hikmet Karaman’ın, Oğuzhan Özyakup'un oyuna girmek istemediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ise şu açıklamayı yaptı:

"Neyi görüp de değerlendirdiğini bilmiyorum, ama maçtan önce Oğuzhan ile maçın skoruna ve akışına göre 3-4 farklı durum konuştuk.

"Oğuzhan'ın gösterdiği reaksiyon iyiydi"

"Oyuna soktuğumuzda alabileceği pozisyonları söyledik. Oğuzhan'ın gösterdiği reaksiyon iyiydi.

"Uzun zamandır oynamadığı için rakibin fiziksel olarak düşmesini bekledik.

"Girmek istemeyen oyuncu değil girdiğinde akışı değiştirecek reaksiyonu gösterecek bir durumu vardı."

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