Kayserispor maçında kırmızı kart gören Roberto Soldado PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kayserispor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'nun tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine karar verildiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Göztepe ve Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat ile stada usulsüz seyirci alınması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Göztepe'nin ise 6 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Konyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Rizespor'un çirkin ve kötü tezahürat, Ankaragücü'nün ise çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un da saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği ifade edildi.