Kayserispor Hikmet Karaman'la 'devam' dedi

Sarı kırmızılılar istifa edebileceğini söyleyen Hikmet Karaman'la yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Süper Lig'de 6 maç sonunda sadece 3 puanda bulunan 'da Hikmet Karaman, hafta sonu yaptığı açıklamada istifa edebileceğinin sinyallerini vermişti. Sarı kırmızılı yönetimle görüşen deneyimli hocanın görevine devam edeceği açıklandı.

Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sayın Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede Kayserispor’un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir.

Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış, kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.

Yönetim kurulumuz;

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İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken,hemen en kolayı olan “Hoca değişikliği” alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu"