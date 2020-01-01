Süper Lig

Kayserispor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

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Ankaragucu Kayserispor TSL 02102020
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Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Bayram Bektaş ile yollarınıayırdıktan sonra henüz başka bir teknik adamla anlaşmayan Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlayacak.

8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı. Hatayspor ise 5 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.

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    Maç Kayserispor - Hatayspor
    Tarih 8 Kasım Pazar
    Saat 16:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 2
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Manzala ve Nurettin Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.

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    Hatayspor'da ise cezalı Ribeiro dışında eksik bulunmuyor.

    Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf

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