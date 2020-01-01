Kayserispor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Bayram Bektaş ile yollarınıayırdıktan sonra henüz başka bir teknik adamla anlaşmayan Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlayacak.
8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı. Hatayspor ise 5 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.
|Maç
|Kayserispor - Hatayspor
|Tarih
|8 Kasım Pazar
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Manzala ve Nurettin Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.
Hatayspor'da ise cezalı Ribeiro dışında eksik bulunmuyor.
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf