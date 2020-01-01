Kayserispor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'u konuk edecek.

Bayram Bektaş ile yollarınıayırdıktan sonra henüz başka bir teknik adamla anlaşmayan , Süper Lig'in 8. haftasında ligin yeni ekiplerinden 'u ağırlayacak.

8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 6 puan topladı. Hatayspor ise 5 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.

Daha fazla takım

Maç Kayserispor - Hatayspor Tarih 8 Kasım Pazar Saat 16:00

TV & İnternet Yayını

TV yayını beIN SPORTS 2 İnternet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Manzala ve Nurettin Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.

Haberin devamı aşağıda

Hatayspor'da ise cezalı Ribeiro dışında eksik bulunmuyor.

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf