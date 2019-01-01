Kayserispor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Karşılaşma beIN SPORTS 2' den naklen yayımlanacak.

Kayserispor'da Oleksandr Kucher cezası; Oğuzhan Berber ve Bilal Başacıkoğlu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe'de Cameron Jerome, Celso Borges, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler kart cezası; Adama Traore ve Hakan Çinemre sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

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Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz

Kayserispor ile Göztepe'nin Süper Lig'deki üç karşılaşmasında taraflar birer galibiyet elde etti (1B).

Bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçının dokuzunu kaybeden Göztepe (2G), geçen sezonun tamamında yedi dış saha mağlubiyeti almıştı (5G 5B).

Hikmet Karaman göreve geldikten sonra üç galibiyet alan ve yenilmeyen (4B), sezonun ilk 14 haftasındaki toplam galibiyet sayısına ulaştı (3B 8M).

Son dört Süper Lig maçında kalesinde sekiz gol gören Göztepe, aynı sayıda golü daha önceki dokuz karşılaşmada yemişti.

Bu sezon Süper Lig'de gole sebep olan hata yapmayan tek takım Göztepe.

Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en az buluşan Süper Lig takımı Kayserispor (247).

Süper Lig'in 2018/19 sezonunda duran top organizasyonundan en az gol atan takım Göztepe (4). İzmir ekibi, ayrıca ligde penaltı golü atamayan tek ekip konumunda.

Son iki Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Artem Kravets, daha önceki sekiz maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Göztepe'nin Süper Lig deplasmanlarında attığı son altı golün dördünde Halil Akbunar'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).