Kayserispor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS 2' den naklen yayımlanacak.
|Maç
|Kayserispor - Göztepe
|Tarih
|17 Şubat Pazar
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN SPORTS 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Kayserispor'da Oleksandr Kucher cezası; Oğuzhan Berber ve Bilal Başacıkoğlu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Göztepe'de Cameron Jerome, Celso Borges, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler kart cezası; Adama Traore ve Hakan Çinemre sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
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Kayserispor ile Göztepe'nin Süper Lig'deki üç karşılaşmasında taraflar birer galibiyet elde etti (1B).
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Bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçının dokuzunu kaybeden Göztepe (2G), geçen sezonun tamamında yedi dış saha mağlubiyeti almıştı (5G 5B).
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Hikmet Karaman göreve geldikten sonra üç galibiyet alan ve yenilmeyen (4B), sezonun ilk 14 haftasındaki toplam galibiyet sayısına ulaştı (3B 8M).
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Son dört Süper Lig maçında kalesinde sekiz gol gören Göztepe, aynı sayıda golü daha önceki dokuz karşılaşmada yemişti.
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Bu sezon Süper Lig'de gole sebep olan hata yapmayan tek takım Göztepe.
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Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en az buluşan Süper Lig takımı Kayserispor (247).
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Süper Lig'in 2018/19 sezonunda duran top organizasyonundan en az gol atan takım Göztepe (4). İzmir ekibi, ayrıca ligde penaltı golü atamayan tek ekip konumunda.
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Son iki Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Artem Kravets, daha önceki sekiz maçta gol sevinci yaşayamamıştı.
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Göztepe'nin Süper Lig deplasmanlarında attığı son altı golün dördünde Halil Akbunar'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).
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Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde İzmir takımlarına karşı ev sahibi olarak çıktığı altı Süper Lig maçının beşini kazandı, tek yenilgisini Göztepe'den aldı (Ekim 2002'de Kocaelispor 1-3 Göztepe).