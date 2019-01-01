Canlı Skorlar
Süper Lig

Kayserispor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Son güncelleme
Yorum()
AA
Sarı-Kırmızılı iki takım, küme düşme hattından uzaklaşıp bir nebze olsun rahatlamak amacıyla, Kayseri'de karşı karşıya.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Karşılaşma beIN SPORTS 2' den naklen yayımlanacak.

Editörün Seçtikleri

Maç Kayserispor - Göztepe
Tarih 17 Şubat Pazar
Saat 16:00

TV & İnternet Yayını

TV Yayını beIN SPORTS 2
İnternet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Kayserispor'da Oleksandr Kucher cezası; Oğuzhan Berber ve Bilal Başacıkoğlu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe'de Cameron Jerome, Celso Borges, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler kart cezası; Adama Traore ve Hakan Çinemre sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

Haberin devamı aşağıda

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz 

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

  • Kayserispor ile Göztepe'nin Süper Lig'deki üç karşılaşmasında taraflar birer galibiyet elde etti (1B).

  • Bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçının dokuzunu kaybeden Göztepe (2G), geçen sezonun tamamında yedi dış saha mağlubiyeti almıştı (5G 5B).

  • Hikmet Karaman göreve geldikten sonra üç galibiyet alan ve yenilmeyen (4B), sezonun ilk 14 haftasındaki toplam galibiyet sayısına ulaştı (3B 8M).

  • Son dört Süper Lig maçında kalesinde sekiz gol gören Göztepe, aynı sayıda golü daha önceki dokuz karşılaşmada yemişti.

  • Bu sezon Süper Lig'de gole sebep olan hata yapmayan tek takım Göztepe.

  • Bu sezon rakip ceza sahalarında topla en az buluşan Süper Lig takımı Kayserispor (247).

  • Süper Lig'in 2018/19 sezonunda duran top organizasyonundan en az gol atan takım Göztepe (4). İzmir ekibi, ayrıca ligde penaltı golü atamayan tek ekip konumunda.

  • Son iki Süper Lig maçında iki gol atan Kayserisporlu Artem Kravets, daha önceki sekiz maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

  • Göztepe'nin Süper Lig deplasmanlarında attığı son altı golün dördünde Halil Akbunar'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

  • Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde İzmir takımlarına karşı ev sahibi olarak çıktığı altı Süper Lig maçının beşini kazandı, tek yenilgisini Göztepe'den aldı (Ekim 2002'de Kocaelispor 1-3 Göztepe).

Kapat