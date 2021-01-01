Kayserispor - Göztepe maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Göztepe'yi konuk ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.
Ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Göztepe, 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Obinna Nwobodo, yarın forma giyemeyecek.
Göztepe gibi son 2 maçında puan alamayan ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.
Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
|Maç
|Kayserispor - Göztepe
|Tarih
|3 Nisan Cumartesi
|Saat
|13.30
TV & İnternet Yayını
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Kayserispor'un muhtemel 11'i: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Sapunaru, Attamah, Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.
Sakat: Maglica, Alibec, Campanharo, Ömer Uzun.
Cezalı: -
Şüpheli:-
Göztepe'nin muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Atınç Nukan, Burekovic, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jahovic, Zulj, Tripic, Ndiaye.
Sakat: Nwobodo.
Cezalı: -
Şüpheli: -