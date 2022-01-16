Son dönemde altyapısından yetiştirdiği oyuncuları Avrupa'ya göndererek dikkatleri çeken Kayserispor'un Avrupa'ya ihraç ettiği son oyuncu Nurettin Korkmaz oldu.

Kayserispor sezon başında 19 yaşındaki genç kaleci Doğan Alemdar'ı Fransa'nın Rennes takımına, Emre Demir'i ise Katalan devi Barcelona'ya yolcu etmişti.

ÖZEL | Kayserispor forması giyen Nurettin Korkmaz, Portekiz Ligi takımlarından Trofense’ye transfer oldu. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 16, 2022

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Trofense'ye transfer olan 19 yaşındaki Nurettin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla üç Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkmıştı.

Geçen sezon tamamında sonradan girdiği 11 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Nurettin ligde gol atamamıştı.

Hikmet Karaman döneminde dikkat çekti

Kayserispor'un Nurettin'in Portekiz'e transferinden elde edeceği gelir henüz açıklanmazken, transfere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Portekiz 2. Ligi'nde 17 maç sounda topladığı 21 puanla 11. sırada yer alan Trofense, 18 takımlı ligde düşme hattının yedi puan üzerinde yer alıyor.

Portekiz'in yanı sıra Brezilyalı ağırlıklı bir kadroya sahip olan Trofense'nin Nurettin'e lgiin ikinci yarısında A takımda forma vermesi bekleniyor.

Kayserispor'da ilk olarak 2018-2019 sezonunda şans bulan Nurettin'e forma veren ilk isim Türk futboluna çok sayıda genç oyuncu kazandıran Hikmet Karaman olmuştu.

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