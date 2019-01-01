Kayserispor - Fenerbahçe maçını yöneten Alper Ulusoy dinlendiriliyor

Kayserispor - Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Alper Ulusoy'un bir süre dinlendirileceği iddia edildi.

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada görev yapan Hakem Alper Ulusoy'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre Ulusoy, karşılaşmanın gözlemcisi ve MHK yetkilileri tarafından sınıfı geçemedi. Düşük puan alan Ulusoy'un 4 hafta kadar dinlendirileceği konuşuluyor.

Daha önce Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen'i de dinlenmeye alan MHK, Alper Ulusoy'a bir süre görev vermeyecek.

Kayserispor'un Kravets'in golüyle 1-0 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe cephesi hakem yönetimini ağır biçimde eleştirmişti.