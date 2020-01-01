Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor.

son 16 turundaki ilk karşılaşmasını ile deplasmanda oynayacak.

Sarı lacivertliler, 5. turda İstanbulspor'u ilk maçta 4-0, ikinci karşılaşmada ise 2-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

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Kayserispor ise 5. turda Manisa FK'yı mağlup ederek Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi olmuştu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 14 Ocak Salı günü saat 20:30'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Atv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Hakem Sistemi de devreye girecek.