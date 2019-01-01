Kayserispor Emre Demir'i Youtube'da keşfetmiş

Attığı golle Süper Lig tarihine geçen Emre Demir, babasının youtube'a koyduğu videolar sayesinde Kayserispor tarafından keşfedilmiş.

- maçında oyuna sonradan giren Emre Demir, attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Henüz 16 yaşında olan Emre'yi babası Hayrettin Demir anlattı.

Sabah Gazetesinden Ali Altuntaş'a konuşan baba Hayrettin Demir, oğlunun videolarını youtube'a koyarak Kayserispor'un dikkatini çektiklerini belirtti. Baba Demir'in verdiği röportajda satır başları şöyle;

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"Emre'nin ağabeyi Emrah, 2008'de Çanakkale Dardanelspor'a transfer olunca Emre'yle baş başa kaldık. Ben bu süreçte Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı."

"Onunla birlikte çok çalıştık. 6 yaşına gelince ödül koydum. Her attığı gol için 1 lira veriyordum. Bu da Emre'nin futbolu sevmesinde ve azminde etkili oldu. Çok çalışmasıyla birlikte iyi bir futbolcu olmayı başardı. Kayseri'den çağrılınca hiç düşünmedim. Mersin'de güzel bir işim vardı. Arkadaşlarım ve yakınlarım, 'Altına işeyen çocuğun peşinden Kayseri'ye mi gidilir?' diyerek tepki gösterdiler. Ben de Emre'ye çok güvendiğimi söyleyerek tereddütsüz bir şekilde hemen Kayseri'ye geldim. İyi ki de gelmişiz."

"Bülent Uygun, Emre'yi ilk yarıda ısınmaya gönderince heyecanlandım. 67. dakikada oyuna aldı. Girdikten 3 dakika sonra da gol attı. O gol ile kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Ama Gençlerbirliği'nin ikinci golü atması sevincimi kursağımda bıraktı. Emre'nin bu golle birlikte Süper Lig tarihine geçtiğini daha sonradan öğrendim. Bülent hocaya çok teşekkür ediyorum. Emre'ye verdiği fırsat çok önemliydi. Hem ben hem annesi hem de kardeşleri Emre'yle gurur duyuyoruz."