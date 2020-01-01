Kayserispor, Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için imza töreni düzenledi

Kayserispor'un eski futbolcusu Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'nın katılımıyla gerçekleşen törende futbolcular Emre Taşdemir ve Cristian kendilerini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Sapunaru ile 1.5 yıl, Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandı.



2017-18 sezonu öncesi teknik direktör Marius Sumudica'nın isteğiyle transfer edilen 35 yaşındaki stoper Sapunaru, bu sezon başında 'a transfer olmuştu.

Yeşil-siyahlı formayla 14 kez Süper Lig, bir kez de Kupası maçı oynayan Sapunaru, 6 ay sonra Kayseri'ye döndü.