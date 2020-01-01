Kayserispor, Cristian Sapunaru ve Emre Taşdemir için imza töreni düzenledi
Yorum()
DepoPhotos
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz ve Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı'nın katılımıyla gerçekleşen törende futbolcular Emre Taşdemir ve Cristian kendilerini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sapunaru ile 1.5 yıl, Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar olmak üzere anlaşma sağlandı.
2017-18 sezonu öncesi teknik direktör Marius Sumudica'nın isteğiyle transfer edilen 35 yaşındaki stoper Sapunaru, bu sezon başında Denizlispor'a transfer olmuştu.
Yeşil-siyahlı formayla 14 kez Süper Lig, bir kez de Türkiye Kupası maçı oynayan Sapunaru, 6 ay sonra Kayseri'ye döndü.