Kayserispor, Bülent Uygun'un görevine son verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

15 sezonun en kötüsü

Süper Lig'de 10 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk 16 haftalar itibarıyla ligdeki son 15 sezonda en kötü performansı ortaya koydu.

Ligin ilk yarısının büyük bölümünde önemli oyuncularının sakatlığı, kart cezaları, son haftalarda da takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle sıkıntılar yaşayan Kayseri temsilcisi, aldığı başarısız sonuçlarla ligin alt sıralarından kurtulamadı.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan ve 20'nin üzerinde oyuncu transfer eden sarı-kırmızılılar, istediği sonuçları alamayınca adeta ligin dibine demir attı.

Bülent Uygun da çare olmadı

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, 7. haftadaki 4-0'lık yenilgisinin ardından Karaman ile yollar ayrıldı.

İlk 7 haftada topladığı 3 puanla son sırada yer alan Kayserispor'u devralan teknik direktör Samet Aybaba da 8. haftadaki beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk mağlubiyetinin ardından, göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

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Ligin 10. haftasında 3. kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kalan Kayseri ekibinde, Bülent Uygun ile anlaşıldı. Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta 'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda da devam etti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor'u yenen ve 5 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 16 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10 puan topladı ve ligin son sırasında yer aldı.