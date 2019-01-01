Kayserispor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

'in 30. haftasında İstikbal Mobilya ile Aytemiz Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Koray Gencerler yönetecek.

Ligde geride kalan 29 haftada Ev sahibi ekip 36 puanla 12'nci, konuk ekip ise 41 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kayserispor'da Umut Bulut ve Tiago Silva kırmızı cezası, Sakıb Aytaç ve Bernard Mensah da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik bulunmuyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Deniz, Kravets

Aytemiz Alanyaspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Douglas, Mert Hakan Yandaş, Emre, Diabate

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de oynanan beş maçta beraberlik çıkmazken; bu karşılaşmaların üçünü Akdeniz ekibi kazandı (2M).

Alanyaspor'un bu sezon ilk yarıda Kayserispor'u 5-0 yendiği maç, Süper Lig tarihinde elde ettiği en farklı galibiyetti.

Alanyaspor, Kayserispor ile oynadığı beş Süper Lig maçının dördünde rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam 11 gol).

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Kayserispor, daha önceki 13 karşılaşmada daha az yenilgi almıştı (6G 6B).

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol atan takım Alanyaspor (1).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Akhisarspor'un (8) ardından en az gol bulan ekip Kayserispor (10).

Alanyaspor'un Süper Lig'de yediği son altı golün dördü duran toptan geldi (iki penaltı & iki frikik).

Tjaronn Chery, Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde de asist Lucas Villafanez'ten geldi.