Kayserispor 1-1 Alanyaspor: Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor'un Avrupa yarışı veren Alanyaspor'u konuk ettiği 90 dakika 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 23'üncü haftası alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ile gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için üst sıraları zorlamaya çalışan Alanyaspor'u buluşturdu.

Ligin topa en fazla sahip olan takımlarından olan Alanyaspor'un yüzde 65'lik topa sahip olma oranıyla tamamladığı 90 dakika 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz geçilen maçta gol perdesi ikinci yarıda açılırken, Antun Maglica 54'te ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

77'de Cristian Sapunaru'nun ikinci sarı kartını görmesiyle maçın son bölümünü 10 kişi oynayan Kayserispor, yoğun Alanya baskısı karşısında fazla direnemeyince 79'da Georgios Tzavellas skoru eşitledi.

Bu skorun ardından 38 puana yükselen Alanya, bir maçı eksik Trabzonspor'un önünde dördüncü sırada yer aldı. Dan Petrescu yönetimindeki ilk beraberliğini alan Kayserispor ise 23 puana yükselerek, düşme hattının hemen üstünde yer aldı.