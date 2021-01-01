Kayky kimdir? Manchester City'nin sol ayaklı yeni Neymar'ı ile tanışın

Kayky henüz 17 yaşında, Brezilya'daki lakabı 'sol ayaklı Neymar'. Genç oyuncunun Manchester City'ye transferi an meselesi.

Brezilya, dünyanın en yetenekli oyuncularına sahip ülkelerinden biri. Kuşkusuz Fluminense de bu kulüplerden bir tanesi. Brezilya ekibi altyapısından Real Madrid'in sol beki Marcelo, Liverpool'un yıldızı Fabinho, Manchester United'ın eski oyuncuları Fabio ve Başakşehir'de oynayan kardeşi Rafael gibi önemli isimleri çıkardı. Fluminense bu isimlerin yanına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Brezilya'nın "Sol ayaklı yeni Neymar"ı olarak bilinen genç oyuncusu Kayky, İngiliz devi Manchester City ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz yıl Brezilya Série A U-17 Şampiyonasında 12 golle turnuvanın en skorer ismi olan Kayky, Fluminense ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Henüz A takımda yer almamasına rağmen 17 yaşındaki oyuncunun performansı Liverpool, Shakhtar Donetsk gibi kulüpleri ikna etmek için yeterli oldu.

Kayky yarışından galip çıkan ise Manchester City'ydi. Premier Lig ekibi hem Kayky hem de takım arkadaşı Metinho için 10.4 milyon euro ayırdı.

Brezilya'da yer alan haberlere göre ise City, Kayky için bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyebilir. Bu rakam, 17 yaşındaki oyuncuya Fluminense tarihindeki en pahalı transfer unvanını kazandıracak.

Kayky'yi bu kadar iyi yapan ne?

Fluminense U17 antrenörü Guilherme Torres, Goal 'e "Kayky, özellikle bire bir mücadelelerde teknik kalitesiyle göze çarpan bir oyuncu. Gollerinin yanı sıra kalitesi ön plana çıkıyor." dedi.

"Aynı zamanda çok zeki, sahada hep boşluklar arıyor ve asist üretme kabiliyeti de var."

"Üst düzey bir oyuncu için önemli olan rekabetçi bir zihniyete sahip. Yaşı ilerledikçe dayanıklılığı arttı ve zorlu anlarda ne yapacağını iyi biliyor."

Nitekim Kayky zor anlara karşı yabancı değil. Sekiz yaşındayken Fluminense'nin futsal takımına katılmak istedi ancak başarısız oldu. Belki de bu başarısızlık ona hayallerinin kapısını açtı.

Kayky kimdir?

Kayky sol ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen hızı ve teknik özellikleriyle sağ kanatta şans bulmaya başladı. Manchester City oyuncunun bu yeteneklerini geliştirmek için oldukça hevesli ancak İngiliz ekibinin biraz sabırlı olması gerekecek. Çünkü oyuncunun İngiliz ekibine katılabilmesi için 18 yaşına girmesi gerekiyor. Genç oyuncu Haziran ayında 18 yaşına basacak.

Kayky ile Metinho, Manchester City'ye transfer olduktan sonra iki oyuncunun da City Football Group çatısı altındaki kardeş kulüplerden birisine gitmesi söz konusu. Tıpkı Diego Rosa'nın transfer olduktan sonra Belçika 2. Lig ekibi Lommel'e gitmesi gibi.

Öte yandan Globoesporte 'nin haberine göre; Manchester City, Metinho'yu Fransız ekibi Troyes'e kiralamayı düşünürken Kayky'nin doğrudan City'de forma giyebileceği belirtildi.

Fluminense taraftarları da her iki oyuncunun takımdan ayrılmadan önce A takım seviyesinde forma giyme ihtimali konusunda iyimser.