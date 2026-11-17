Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak merakla beklenen klasik öncesinde oyuncularıyla yaşadığı anlaşmazlıkları alevlendirdi.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta önümüzdeki cuma günü Cidde'deki Alinma Stadı'nda ezeli rakibi Al Nassr'ı ağırlayacak.

Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesi, Al Nassr ile oynanacak klasiğe kısa bir süre kala Al Ahli kampındaki atmosferin, oyuncuların Pusic ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle son birkaç gündür oldukça gergin olduğunu yazdı.

Gazete, son günlerde yapılan antrenmanlardan birinde ortalığın karıştığını, bazı oyuncuların Pusic'in teknik ve taktik planlarına inanmadıkları için Hollandalı çalıştırıcıyla sert bir tartışmaya girdiğini ortaya koydu.

Oyuncular, Pusic'in son dönemde başarılı olmamasına rağmen oyun anlayışında ve taktik tercihlerinde ısrar etmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Bu durum, Hollandalı teknik adamın antrenmanı terk etmesine yol açtı.

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Mesele bununla da sınırlı kalmadı. Oyuncular, Hollandalı hocalarını Ukraynalı orta saha Artem Bondarenko'yu kayırmakla ve kendi tercihinin doğruluğunu kanıtlamak için, kendileri aleyhine olsa bile herkesi onun hizmetine sunmakla suçladı.

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Gazetenin aktardığına göre bu krizler nedeniyle bazı oyuncuların psikolojisi ve morali olumsuz etkilendi. Söz konusu oyuncular, teknik ekibin kendilerine yaklaşımı yüzünden dışlandıklarını ve güvenlerini yitirdiklerini hissediyor.

Al Ahli taraftarları, bu atmosferin Al Nassr ile oynanacak merakla beklenen klasikte takımı olumsuz etkilemesinden endişe ediyor. Üstelik bu maç, Al Ahli'nin Roshn Suudi Ligi'nde yeniden şampiyonluk yarışına dönmesi açısından belirleyici olacak.

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Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

Al Nassr ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-laciverliler, Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunurken ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın yalnızca averajla gerisinde kalıyor.

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Al Ahli taraftarları, takımın şu anda yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik adamın görevden alınması için sosyal medyada "Talebimiz Pusic'in gitmesi" başlıklı güçlü bir kampanya başlatmıştı.

Bu kampanya, özellikle Al Ahli'nin Roshn Suudi Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından son dönemde daha da şiddetlendi.

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Bazı haberlerde, takımın yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle Al Ahli'nin önümüzdeki süreçte Pusic'i görevden almak istediği, ancak bunun önündeki tek engelin mali boyut olduğu öne sürüldü.

Pusic, Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna geçen ağustos ayında oturmuş ve Newcastle United'ın başına geçmek için sürpriz bir şekilde takımdan ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerini almıştı.

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Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 18 maçta görev yapan Pusic, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlubiyet yaşadı.