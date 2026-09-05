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Kayıptan saatler sonra: Mourinho'nun tribünlerde beklenmedik varlığı

J. Mourinho
Real Madrid
Real Betis
La Liga
Portekiz
İspanya

Special One üzüntülerini geride bıraktı mı?

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, alt takımın kendi sahasındaki ilk maçını izlemek ve kulübün akademi oyuncularının gelişimini takip etmek amacıyla Real Madrid Castilla ile Juventud Torremolinos arasındaki karşılaşmayı Di Stefano Stadı'nın özel locasından takip etmeye özen gösterdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, alt takımın maçını kaçırmamayı tercih eden Mourinho, karşılaşma boyunca Real Madrid'in genç oyuncularının performansını ilgiyle izledi.

Real Madrid dün Real Betis'e mağlup olmuştu ve bugün dinlenirken, yarın saat 10.30'da antrenmanlara dönecek. Mourinho ise saat 12.00'de başlayan Castilla maçına katılma fırsatını değerlendirdi.

Karşılaşmada, teknik direktörün sezon hazırlık döneminde kendilerine güvendiği ve ilk takım ortamında antrenman yapan akademi oyuncularından pek çoğu forma giydi.

Akademi oyuncularından dördü, Real Madrid'in Real Betis karşısındaki son kadrosunda yer almıştı; bunlar Javi Navarro, Jorge Cestero, Mario Rivas ve Sergio Martinez'di.

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Jorge Cestero ve Mario Rivas ilk on birde yer aldı; orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından harika bir şutla skoru açmayı başardı.

Mourinho ayrıca, bu sezon Real Madrid Castilla'ya katılan isimlerden biri olan defans oyuncusu Nasi'nin performansını da izledi. Onun yanı sıra Dani Yanez, Juan Martinez ve Mestre de, ilk takımın ilgi çemberinde bulunan genç oyuncular arasında yer alıyor.

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