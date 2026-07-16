Kayıp Pickford şişesi… Arjantinli oyuncuları kahkahalara boğan ayrıntılar

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden Arjantin milli takımının kutlamaları sırasında dikkat çekici bir an yaşandı; teknik ekip, İngiliz kaleci Jordan Pickford’un penaltı atışlarına hazırlık amacıyla kullandığı kağıdı buldu.

Arjantin’in İspanya ile oynayacağı final maçına yükselmesinin ardından, Arjantin milli takım oyuncuları Atlanta’daki stadyumda kalarak taraftarlarla kutlama yaptı; ardından dikkatler beklenmedik bir keşfe yöneldi.

"Beckford'un şişesi" Messi'nin elinde

Arjantinli TYC kanalına göre, Arjantin milli takımının masörü Marcelo “Dadi” De Andrea, Pickford’a ait su şişesini buldu. Şişenin üzerinde, Arjantinli oyuncuların penaltı vuruşlarını en çok tercih ettikleri yerlere dair notların yazılı olduğu bir kağıt yapıştırılmıştı.

Bu notlar, maç penaltı atışlarına uzarsa İngiliz kaleciye yardımcı olmak için hazırlanmıştı, ancak maçın sonucu bu aşamaya gelinmeden belli oldu.

Televizyon görüntüleri, De Andrea'nın bu not kağıdını Lionel Messi'ye, Nicolás González ve Marcos Senesi'ye gösterdiğini ortaya koydu. Üçlü, yazılan notları okumaya ve ayrıntılarını anlamaya çalıştıktan sonra, içeriği hakkında kısa bir tartışma yaşadı.

Enzo Fernández’in kahkahaları

Enzo Fernández’in gruba katılmasıyla görüntüde esprili bir an yaşandı. Listede kendi adını hemen fark etmiş gibi görünüyordu ve kahkahalara boğuldu. Ardından De Andrea ile şakalaşarak ona dostça bir yumruk attı ve sonra da maçın penaltılara gitmemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmek için gökyüzünü işaret etti.

Bu an, taraftarlar arasında Pickford’un elindeki bilgilerin ne kadar doğru olduğu ve maç penaltılara gidersen penaltı atışlarını kurtarmada bu bilgilerin gerçekten yardımcı olup olmayacağı konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Kağıdın detayları daha sonra ortaya çıktı

Maçtan birkaç saat sonra, Arjantin milli takımının kondisyon antrenörü Luis Martín, sosyal medya hesapları üzerinden Pickford’un saha içinde bıraktığı kağıdın net bir fotoğrafını paylaştı ve İngiliz kalecinin tuttuğu notların ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Maç boyunca gerginlik

Bu olay, her iki milli takımın oyuncuları arasında gergin bir atmosferin hakim olduğu bir maçın ardından yaşandı; Pickford, Arjantinli oyuncularla birden fazla kez çatışmaya girerek bu gerginliğin bir parçası olmuştu.

İngiliz kaleci, Anthony Gordon’un golünü kışkırtıcı bir şekilde kutlayarak da tartışma yarattı. Enzo Fernández’in attığı beraberlik golünün ardından savunma oyuncusu Cristian Romero, ona doğru koşarak tam önünde kutlama yaptı; bu, karşılaşmanın en dikkat çeken gergin anlarından biriydi.