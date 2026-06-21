Kaydedin ve çıkın!.. De la Fuente’nin Yamal ile ilgili ani kararının ardındaki sır

İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente, Suudi Arabistan maçının ikinci yarısında yıldız oyuncusu Lamine Yamal’ı neden oyundan çıkardığını açıkladı ve genç kanat oyuncusunun “en iyi formunda” olduğunu, bu değişikliğin ise önümüzdeki kritik maçlar öncesinde kondisyonunu korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun ikinci turunda Suudi Arabistan'a karşı alınan 4-0'lık ezici galibiyetin ardından basın açıklaması yapan De la Fuente, "Lamine, maçların tamamını oynayabilecek en iyi formunda" dedi.

Bu galibiyetle 65. yaş gününü kutlayan İspanyol teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti: "Rodri harika bir maç çıkardı, stoperlerimizin performansı olağanüstüydü. Oiarzabal hakkında ne diyebiliriz ki? Açıklayamayacağımız bazı hafif sakatlıklar yaşadı, ancak her zaman olağanüstü bir performans sergiliyor."

De la Fuente, takımının kolektif performansını överek şöyle konuştu: “Maçlar birbirinden farklıdır, yaklaşım aynı olsa bile. Olağanüstü bir ilk yarı ve iyi bir ikinci yarı oynadık. En önemlisi, bu sayede seviyemizi sabit tutabiliyoruz ve önümüzdeki önemli maçlara sakin bir şekilde hazırlanabiliyoruz.”

İspanyol teknik direktör, üçüncü turdaki Uruguay maçı öncesinde rehavete kapılmamak gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şunları vurguladı: “Uruguay maçı son derece zorlu geçecek.”

İlk turda Yeşil Burun Adaları ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından maruz kaldığı eleştirilere yanıt veren De la Fuente, “Kimse işinin ve becerilerinin sorgulanmasından hoşlanmaz, bu yüzden oyuncuların tepkisi anlaşılabilir. Bu, kararımızı haklı çıkarmak ve bir süredir geliştirilmekte olan projenin devamlılığını sağlamak için kararlı bir tutumdur” dedi.

İkinci yarıda parlak bir performans sergilemesine rağmen Yamal’ı oyundan çıkarma kararını ise şöyle gerekçelendirdi: “Elbette maçın nasıl gideceğini görmek zorundaydık, ancak bugün bu önemli bir adımdı. Şu anda formunun zirvesinde ve onu olduğu gibi bırakmak, hatta daha da motive etmek iyi olur.”

Yamal, 10. dakikada İspanya’nın ilk golünü attı; ardından Oyarzabal 21. ve 23. dakikalarda iki gol daha ekledi, Kokorela ise 49. dakikada dördüncü golü attı. Bu ezici galibiyetle “La Roja”, 8. grubun zirvesi için yeniden güçlü bir şekilde yarışa döndü.

Bu galibiyetle İspanya, 4 puanla geçici olarak grubun zirvesine yerleşti. Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki maçı bekleyen İspanya, üçüncü turda “La Celeste” ile oynayacağı ve 16 turuna yükselmeyi belirleyebilecek kritik maça hazırlanıyor.