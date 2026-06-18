Kayboluşun sırrı... "Lumumba" heykelinin ortadan kaybolması Dünya Kupası'nda tartışma yarattı

"Lumumba" lakabıyla tanınan ünlü Kongolu taraftar Michel Nkoka, Çarşamba akşamı ülkesinin Portekiz ile oynadığı maça katılamadı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalarak değerli bir puan kazandı.

Lomumba, Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası sırasında büyük ün kazandı.

Taraftarlar etrafında tezahürat yapıp zıplarken ve kutlama yaparken, Lumumba 90 dakika boyunca bir kolunu havaya kaldırmış halde "heykel" gibi durdu.

"Newsweek" gazetesine göre, Lomumba, Ebola virüsünün yayılmasının ardından 21 gün süren karantina nedeniyle ülkesinin Portekiz ile oynadığı maça katılamadı.

Bununla birlikte, ünlü Kongolu taraftarın, ülkesinin Kolombiya ile oynayacağı bir sonraki maçta tribünlere geri dönmesi bekleniyor; bu, uzun zamandır beklenen bir dönüş olacak.

Lomumba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayrağından esinlenerek tasarlanmış parlak renkli kostümler giyer ve bunları genellikle eski model gözlükler ve kendine özgü bir saç stiliyle kombinler; bu da televizyon kameraları onu seyirciler arasında yakaladığında kolayca tanınmasını sağlar.

Ancak onu gerçekten ayıran şey, mutlak adanmışlığıdır. Lumumba, gollere, hatalara veya kritik anlara tepki vermez; yüz hatları sabit kalır ve vücut duruşu hareketsizdir; böylece gerçek bir insan heykeli haline gelir.