Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Aston Villa'nın takımlarının Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıca son vermesinin ardından yenilgiyi hak etmediklerini savundu. Villa Park'ta farkı yaratan Nicolas Jackson'ın attığı iki gol oldu. İtalyan teknik adam ise bireysel hatalardan ve gol yollarındaki şanssızlıktan yakındı.

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Şampiyonlar için hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra

Son düdüğün hemen ardından performansı değerlendiren Maresca, skorun oyunun gidişatını doğru yansıtmadığında ısrar etti. İtalyan teknik adam, yarattıkları fırsatların sayısı düşünüldüğünde takımının üç puanı olmasa bile en azından bir puanı hak ettiğini düşündü. Maresca, TNT Sports'a şunları söyledi: “Genel olarak performansımız iyiydi. Yarattığımız pozisyonların sayısı da öyle. İkinci yarıda yalnızca gole yol açan geçiş hücumunda rakibe fırsat verdik. Bazen böyle bir pozisyonda biraz daha iyi savunma yapmanız veya biraz daha şanslı olmanız gerekir ama futbol böyle. Bundan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz.”

City'nin teknik direktörü, önlenebileceğini düşündüğü gollerin yeniliş biçiminden özellikle rahatsızdı. Gollerin önlenip önlenemeyeceği sorulduğunda Maresca şu yanıtı verdi: “Kesinlikle, ikisi de. Bazen biraz daha şanslı olmanız gerekir çünkü rakibe yalnızca o iki pozisyonu verdik. Ama biz çok sayıda pozisyon yarattık. Pek çok fırsatımız vardı. Maçın büyük bölümünü onların ceza sahasında oynadık ama fırsatları değerlendirmeli ve yediğimiz iki goldeki gibi hatalardan kaçınmalısınız.”

Savunma hataları pahalıya mal oldu

Nadir görülen bir savunma hatasından gelen ilk gol, City'nin teknik ekibini hayli kızdırdı. Marc Guehi'nin topa sert dokunuşunu değerlendiren John McGinn, Jackson'a ara pası gönderdi. Jackson, Elliot Anderson'ı ustalıkla geçtikten sonra topu Gianluigi Donnarumma'nın üzerinden ağlara göndererek Villa'yı öne geçirdi.

City, ikinci yarının başlarında Iliman Ndiaye'nin ortasında Erling Haaland'ın güçlü kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı. Ancak beraberlik uzun sürmedi. Yalnızca sekiz dakika sonra Jackson, oyuna sonradan giren Ibrahim Mbaye'nin yerden gönderdiği topa gelişine vurdu. Top, Donnarumma'nın uzattığı sol elinin altından geçerek ağlarla buluştu ve Villa'yı yeniden öne taşıdı.

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Villa Park'taki kötü seri sürüyor

Aston Villa'nın Manchester City karşısındaki son dönem performansı giderek daha etkileyici bir hâl alıyor. Bu galibiyet, iki kulüp arasındaki son yedi karşılaşmada Villa'nın beşinci zaferi oldu. Galibiyet, Villa teknik direktörlüğüne getirilişinin dördüncü yıl dönümünü kutlayan Unai Emery için de mükemmel bir kutlama oldu.

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City içinse Villa Park, deplasmanda oynaması zor bir yer olmayı sürdürüyor. Kulübün bu stadyumdaki son dönem kötü performansı sorulduğunda Maresca, bugünkü maça odaklandı: “Gelecek sezon yeniden deneyeceğiz. Ben yalnızca bugünü analiz edebilirim ve bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ama kaybettik; her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bugün daha iyi yapabileceğimiz şeyler olduğu kesin.”

Gözler Brighton karşısında alınacak yanıtta

City'nin sonucu uzun uzun düşünmeye zamanı yok. Brighton & Hove Albion ile oynayacağı zorlu EFL Cup maçı bu çarşamba günü. Yenilgiye rağmen City, ikinci sıradaki Arsenal'ın Everton'la oynayacağı maç öncesinde Premier League'in zirvesindeki üç puanlık avantajını koruyor. Villa ise galibiyetle puan tablosunun üst yarısına yükseldi.

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Önlerindeki mücadeleye değinen Maresca, güney sahilinde yapılan çalışmaya duyduğu saygıyı dile getirirken oyuncularının bir başka taktik mücadeleye hazır olması gerektiğini vurguladı: “Göreceğiz. Farklı bir maç olacak, harika bir iş çıkarıyorlar. İki maç da zor olacak. Ama toparlanıp buna hazırlanmamız gerekiyor.”