Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ülkesinin milli takımının Danimarka'ya yenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği tartışmalı açıklamalarıyla Portekiz'de büyük bir tartışma fırtınası kopardı. Portekiz medyası bu tavrı kabul edilemez bir sınır aşımı ve kişisel tutumların milli takımın çıkarlarının önüne konulması olarak değerlendirdi.

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanının annesine yöneltilen eleştiriler yalnızca açıklamaların zamanlamasıyla sınırlı kalmadı, içeriğini de kapsadı. Dolores Aveiro, Portekiz Milli Takımı oyuncularını oğlunu yüzüstü bırakmak ve ona hak ettiği takdiri ve saygıyı göstermemekle suçlayarak Ronaldo'nun milli takım kariyerinin sonu ve eski takım arkadaşlarıyla ilişkisi konusunda yeni bir tartışma cephesi açtı.

Fransız Foot Mercato'nun aktardığına göre Dolores'in açıklamaları, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi almasının ardından geldi. Ronaldo'nun yer almadığı maçta tecrübeli yıldız için özel bir anma jesti de yapıldı.

Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakması Portekiz spor camiasında geniş çaplı tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Özellikle yıldız oyuncunun milli takımdaki yolculuğunun sonu, takımdaki rolü ve konumuyla ilgili gerginlik ve tartışmalardan uzak değildi.

Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenildiği maç, bu meseleyi yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca milli forma ile ortaya koyduklarını onurlandırmak amacıyla özel bir anma töreni düzenlendi.

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Ancak bu girişim, başta annesi Dolores Aveiro olmak üzere oyuncuya yakın çevrelerde olumlu karşılanmadı. Dolores Aveiro, törenin oğlunun yokluğunda yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek düzenlenme biçiminin oyuncunun değerine ve tarihine yakışmadığını savundu.

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Ronaldo'nun annesi bu adıma duyduğu öfkeyi dile getirmekle yetinmedi, bir adım daha ileri giderek Portekiz Milli Takımı'nın yenilgisinden memnun olduğunu açıkladı ve takımın oyuncularına sert suçlamalar yöneltti.

Dolores şöyle konuştu: "Portekiz'in kaybetmesine sevindim. Oğlum ihanete uğradı ve kandırıldı. Takım arkadaşları ona saygı duymuyor ve ona hak ettiği takdiri göstermediler. Onun yokluğunda düzenlenen bu tören de yakışıksızdı."

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Bu sözler büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Özellikle Portekiz Milli Takımı'nın Ronaldo dönemini geride bırakmaya ve uzun yıllar boyunca ülke futbolunun en önemli yüzü olan tarihi yıldızından uzakta yeni bir sayfa açmaya çalıştığı bir dönemde gelmesi tepkileri artırdı.

Portekiz medyası Dolores Aveiro'ya yüklendi

Ronaldo'nun annesinin açıklamaları salı sabahı kısa sürede Portekiz'deki spor programlarının ve gazetelerin ana gündem maddesine dönüştü. Dolores Aveiro, tavrı oğlunu savunma isteğinden kaynaklansa bile ülkesinin milli takımının yenilgisine sevindiği için sert eleştirilerin hedefi oldu.

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Portekiz gazetesi A Bola'nın muhabiri Paulo Cunha da Dolores'in tavrını eleştirenler arasında yer aldı ve milli takımın yenilgisine sevinmekle hata yaptığını vurguladı. Cunha, "Bayan Aveiro, Portekiz'in yenilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek hata yaptı" dedi.

Bazı medya temsilcileri ise Ronaldo'nun annesinin tavrını kabul edilemez buldu. Bu isimlere göre söz konusu tutum, kişisel anlaşmazlıkları ve oğlunun milli takım kariyerinin sona ermesiyle ilgili sitemleri, belirli bir oyuncuyu değil tüm ülkeyi temsil eden milli takımın çıkarlarının karşısına koyuyor.

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Eleştiriler, Dolores Aveiro'nun Ronaldo'nun eski takım arkadaşlarına yönelik suçlamalarını da kapsadı. Onların Ronaldo'ya duyduğu saygıyı ve takdiri açıkça sorgulayan bu açıklamaların, tarihi kaptanın ayrılığıyla bağlantılı anlaşmazlıkların aşılmasına yardımcı olmak yerine milli takımın etrafındaki gerginliği daha da artırabileceği belirtildi.

On Record programında ise bir gazeteci, Jorge Jesus'un duruma yaklaşımına dikkat çekti. Söz konusu gazeteci, Portekizli teknik adamın krizin tırmanmasını önlemek için Ronaldo'nun annesiyle doğrudan bir çatışmaya girmeme kararını akıllıca bir hareket olarak değerlendirdi.

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Bazıları Dolores Aveiro'nun sözlerini, oğlunu savunan ve onun hak ettiği vedayı alamadığını düşünen bir annenin öfkesi olarak görse de Portekiz basınının bir kesimi bu rahatsızlığın dile getirilmesinin milli takıma yenilgi dilemeyi haklı çıkarmadığı görüşünde.

Böylece Ronaldo'nun yokluğunda yapılan anma jesti, yıldız oyuncunun tarihini kutlama fırsatı olmaktan çıkıp yeni bir krize dönüştü. Bu kriz, Ronaldo'nun milli takım yolculuğunun sonuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken annesini de Portekiz medyasının eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.