İttihad, Roshn Lig'in 8. haftasındaki klasikoda Hilal'e yenilmesinin ardından yeni bir darbe aldı; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Komitesi, 3-2 Hilal'in üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle kulübe para cezası verdiğini açıkladı.

Komite, kararda yer aldığı şekliyle, taraftarlarının maç boyunca saha zeminine 20 su kutusu ve bir alet atması nedeniyle İttihad'a 100 bin riyal para cezası verilmesine karar verdi. Bu davranışlar sonucunda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi.

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Ceza, klasikonun sonunda hem saha içinde hem de hakemlerin bulunduğu çevrede gergin bir atmosferin yaşanması, takım oyuncularının bitiş vuruşunun ardından bazı hakem kararlarına itiraz etmesinin ardından İttihad yönetimi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Para cezası, İttihad'ın Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 8. haftasında ezeli rakibi Hilal'e 3-2 yenildiği çetin bir karşılaşmanın ardından geldi. Böylece İttihad'ın puanı 17'de kalırken, Hilal puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Maçta yaşanan gerginlik bitiş vuruşunun ardından da sürmüş, İttihad'ın bazı oyuncuları hakem Halid et-Tureys'e itiraz etmiş ve bu görüntü, karşılaşma sonrası yaşananlara dair geniş tartışmalara yol açmıştı. Ardından ilgili merciler duruma müdahale ederek olayı sakinleştirdi.

Bu cezayla birlikte İttihad, klasiko yenilgisinin ek sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor; olumsuz sonuca taraftar davranışlarına bağlı para cezası da eklendi. Olay, özellikle kulüpler arasında büyük gerginlik ve rekabetin yaşandığı, taraftar ilgisinin yoğun olduğu maçlarda stat içindeki düzenlemelere uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.