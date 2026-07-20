Kaybedilen Dünya Kupası finali sonrasında Arjantin medyası oybirliğiyle şöyle diyor: ‘İspanya…’

Arjantin’de Dünya Kupası’na memnuniyetle bakılıyor. Kaybedilen finale rağmen, özellikle Lionel Messi ve takımının performansına duyulan gurur hakim. Arjantin medyası, İspanya hakkında hep aynı sonuca varıyor: Onlar haklı olarak dünya şampiyonu oldular.

La Nación bunu “bir rüyanın sonu” olarak nitelendirirken, La Capital ise özellikle Arjantinlilerin azmini ve çalışkanlığını övüyor. “Arjantin, son damla kanına, son cesaret kıvılcımına ve ellerinde kalan son futbol yeteneğine kadar her şeyi ortaya koydu ve uzatmalarda çok az bir farkla kaybetti.”

“Lionel Scaloni’nin oyuncuları her türlü eleştirinin üstündedir. Efsanevi galibiyetlerle, tüm Arjantin halkının sevgisiyle olağanüstü bir Dünya Kupası oynadılar ve turnuvayı başları dik bir şekilde tamamladılar,” diye yazıyor.

İspanya’nın uzatmaların ikinci yarısında gol atabildiği belirtilse de, La Roja’nın Dünya Kupası zaferi kaçınılmazdı. Bu nedenle Arjantin medyası, İspanya’yı zaferinden dolayı tebrik etmekten başka bir şey yapamıyor.

“Arjantin elinden gelenin en iyisini yaptı ve başı dik bir şekilde yenildi, ancak İspanya 2026’nın haklı dünya şampiyonu oldu,” diyor Olé.

“Arjantin ruhunu ortaya koydu, ancak İspanya daha iyiydi ve dünya şampiyonu oldu,” diye ekliyor Diario Popular. Finalin yanı sıra, büyük olasılıkla son Dünya Kupası’nı oynayan Messi’ye de özel bir ilgi gösteriliyor.

“Teşekkürler, Leo!” diyor Clarín. “Messi, üçüncü finali ve unutulmaz bir turnuva ile Dünya Kupası’na veda ediyor. Arjantinli kaptan sahada kabullenmiş bir şekilde oturuyor, ancak son Dünya Kupası’nda yine bir finalde oynamış olmaktan şüphesiz gurur duyuyor.”