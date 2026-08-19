Sao Paulo'nun köklü kulübünün resmi açıklamasından, tarafların daha önce yaşanan kamuoyu önündeki krize rağmen iş birliğini sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı anlaşılıyor.

32 yaşındaki hücum oyuncusu, kulübün kanalı Corinthians TV'ye yeni sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili rahatlamış bir şekilde konuştu: "Aklımdan ve bedenimden pek çok duygu geçiyor. Öncelikle bu yenileme sürecinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum."

Buna rağmen, taraflar arasında yeni bir iş birliği son ana kadar kesinlikle netleşmiş değildi. Daha geçen hafta, Hollanda milli oyuncusuyla kulüp yöneticileri arasındaki bağların tamamen koptuğu izlenimi doğmuştu. Corinthians, Depay ile olan sözleşmeyi uzatmak istemediğini kamuoyuna açıklamış, bu da hücum oyuncusunda duygusal bir tepkiye yol açmıştı.

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Memphis Depay ile Corinthians neden tartıştı?

Tecrübeli oyuncu, X platformu üzerinden içini dökerek kulüp yöneticilerini sözlerini tutmamakla suçladı. Forvet oyuncusu açıklamasında, "Corinthians'ın, sözleşmemi iki yıl daha uzatmaya yönelik mevcut anlaşmamıza uymama kararı almış olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Hollandalı oyuncu açık bir tehditte de bulundu: "Önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşacağım, ancak emin olun ki bu kabul edilemez davranışı cezasız bırakmayacağım."

Bu çamur atışmasının merkezinde mali konular vardı. Brezilya medyasındaki haberlere göre Güney Amerika temsilcisi, yıldız oyuncusuna faiz talepleri hariç yaklaşık 8 milyon ABD doları borçluydu.

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Corinthians'ta Memphis Depay: 79 maçta 20 gol

Yoğun görüşmelerin ardından mali anlaşmazlık sonunda çözüldü, bu durum kulüp başkanı Osmar Stabile tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kulüp başkanı, "Uzun süren görüşmelerdi, ancak sonuç Corinthians ve Memphis için mümkün olan en iyi şekilde oldu. Kulüpte kalmak adına gösterdiği tüm çabalar için Memphis'e tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sözleşme uzatmasından büyük mutluluk duyuyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız" dedi.

Barcelona ve Atletico Madrid'in eski forveti, Eylül 2024'te Brezilya'ya transfer oldu. Hollandalı oyuncu o tarihten bu yana kulüp adına çıktığı 79 resmi maçta 20 gol kaydetti. Depay bu süreçte Corinthians ile üç kupa kazandı: Campeonato Paulista, Copa do Brasil 2025 ve Supercopa Rei 2026.

Hücum oyuncusu, barışın ardından şimdi yeni başarılar hedefliyor. "Elbette Corinthians bir dev. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm, herkes de gördü. Birlikte ne kadar büyük olduğumuzu da. Çok ama çok mutluyum. Yeniden çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Uğruna savaşacağımız çok hedefimiz var. Çok mutluyum" diyerek yaşanan dönüşü özetledi.