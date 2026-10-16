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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Kavga kontrolden çıkıyor: Tebas ile Real Madrid arasındaki savaşa yeni bir taraf dahil oluyor

Real Madrid
La Liga
İspanya

En tehlikeli viraj yaklaşıyor

İspanya Ulusal Spor Konseyi, LaLiga Başkanı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Javier Tebas'ın Real Madrid televizyon kanalının yaklaşımını Nazi rejiminin kullandığı propaganda yöntemlerine benzetmesinin ardından, kendiliğinden harekete geçmeyi değerlendiriyor. Söz konusu açıklamalar iki taraf arasında yeni bir çatışmayı tetikledi.

Tebas, cuma günü sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajda, Real Madrid kanalını kulübü sürekli olarak mağdur gibi göstermekle suçlamış; kanalın, kulübün haksızlığa uğradığı yönündeki duygusunu pekiştiren olgulara odaklandığını, olayların anlaşılması ve doğrulanması için gerekli olan bağlamı ise göz ardı ettiğini belirtmişti.

LaLiga Başkanı, Real Madrid yönetiminin, başında kulübün televizyon kanalının yer aldığı bir sözcüler grubunu yönettiğini söyledi ve bu grubun yaklaşımının kendi gündemlerine hizmet eden olayları seçmeye, şikâyetleri tekrarlamaya, kuşku yaratmaya ve rakiplere suçlamalar yöneltmeye dayandığını savundu.

Tebas şöyle devam etti: "Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını hatırlatıyor; sistematik tekrar, düşman üretmek ve gerçekleri anlatıya tabi kılmak." Tebas, karşılaştırmasının propaganda tekniklerini hedef aldığını, Nazi ideolojisini ya da Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını vurguladı.

Real Madrid'den sert yanıt

Gelecek maçlar
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La Liga

18 Eki 2026

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Real Madrid'in yanıtı hızlı geldi. Kulüp, Tebas'ın hem LaLiga Başkanlığı hem de İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep etti ve onu "İspanyol futbolunun gerçek bir belası" olarak nitelendirdi.

Kulüp, resmi açıklamasında bu sözleri kesin biçimde reddettiğini belirterek, "İspanyol futbolunda iki üst düzey görev yürüten bir kişinin Nazi rejiminin kullandığı propaganda yöntemleriyle karşılaştırma yapmasına asla tahammül edilemez" ifadesini kullandı ve durumu son derece vahim olarak tanımladı.

Real Madrid, Tebas'ın karşılaştırmanın Nazi ideolojisiyle ilgili olmadığı yönündeki açıklamasının, "son derece kırıcı, ahlaki açıdan iğrenç ve kurumsal açıdan uygunsuz" olarak değerlendirdiği sözlerinin sertliğini hafifletmediğini ekledi.

İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin müdahale olasılığını değerlendirmesi, krizi daha hassas bir mecraya taşıyor. Tebas ile Real Madrid arasındaki anlaşmazlık, karşılıklı eleştirilerin sınırlarını aşarak LaLiga Başkanı'nın görevden ayrılması taleplerini de içeren açık bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Şimdi önümüzdeki resmi adımların nasıl sonuçlanacağı bekleniyor.

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