Hollanda, bu hafta UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir avantaj elde etti. PSV, AZ, NEC, Ajax ve FC Twente'nin galibiyetleri sayesinde yedinci sıradaki Belçika ile arasındaki farkı bir miktar kapatırken, hemen arkasındaki Türkiye ile farkı açtı.

Ülke puanı hesaplamasında bir kulübün Avrupa kupalarında aldığı galibiyet iki puan kazandırıyor. Beraberlik bir, mağlubiyet ise sıfır puan getiriyor.

Bu toplam, ardından sezon başında ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden kulüp sayısına bölünüyor. Hollanda için bu sayı altı: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC ve Ajax.

7. Belçika (+1,600)

Hollanda, ülke puanı sıralamasında hâlâ Belçika'nın gerisinde. Belçika adına Avrupa kupalarında beş kulüp mücadele etmeyi sürdürüyor. Club Brugge, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde RC Lens'i 3-0 mağlup etmişti.

Belçika temsilcileri perşembe günü de büyük ölçüde aynı başarıyı sürdürdü. Union Saint-Gilloise, RSC Anderlecht ve Sint-Truidense V.V. maçlarını kazandı. AA Gent ise SC Braga'ya 2-0 yenildi. Bu sonuçlar Belçika'ya toplam 8 puan, yani 1,600 ülke puanı kazandırdı.

8. Hollanda (+1,667)

Hollanda'nın haftası, PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto deplasmanında aldığı 0-1'lik galibiyetle başladı. Bir gün sonra Feyenoord, Real Betis deplasmanında 1-0'lık skorla kıl payı mağlup oldu.

Perşembe günü Hollanda temsilcileri çok iyi sonuçlar aldı. Avrupa Ligi'nde AZ, FC Ararat-Armenia'yı 0-4, NEC ise Dinamo Zagreb'i 2-4 yendi. Konferans Ligi'nde Ajax, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederken Twente, Lincoln Red Imps karşısında 1-4'lük galibiyet aldı.

Böylece Hollanda bu hafta toplam 10 puan topladı. Bu toplam altıya bölündüğünde 1,667 ülke puanına ulaşılıyor. Hollanda, Belçika ile farkı kapattı; ancak bunu muhtemelen birçok kişinin beklediğinden daha az yaptı.

9. Türkiye (+1,200)

Ülke puanı sıralamasında Hollanda'nın bir basamak altında bulunan Türkiye, Avrupa sezonuna beş kulüple başladı. Şu anda bunlardan dördü mücadeleye devam ediyor. Galatasaray bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Lille OSC'yi 2-4 mağlup etti. Fenerbahçe ise Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Perşembe günü Trabzonspor kazanırken Beşiktaş berabere kaldı. Türkiye böylece toplam 6 puan topladı. Bu da 1,200 ülke puanına karşılık geliyor.

Yunanistan, Polonya ve Çekya

Hollanda ve Türkiye'nin altında Yunanistan, Polonya ve Çekya birbirine nispeten yakın konumda bulunuyor. Bu üç ülke arasında bu haftanın en iyi sonuçlarını Yunanistan aldı. Böylece Polonya ve Çekya ile arasındaki farkı biraz açtı; ancak Türkiye ve Hollanda ile arasındaki farkın da büyüdüğünü gördü.

Hollanda çevresindeki ülke puanı sıralaması:

7. Belçika 62,450 (+1,600)

8. Hollanda 55,395 (+1,667)

9. Türkiye 52,275 (+1,200)

10. Yunanistan 46,612 (+0,800)

11. Polonya 45,725 (+0,200)

12. Çekya 45,725 (+0,400)