PSV ve Ajax bu hafta Avrupa kupalarında mağlup olsa da Hollanda, ülke puanı açısından kötü bir hafta geçirmedi. Aksine Feyenoord, AZ ve FC Twente'nin galibiyetleri ile NEC'in beraberliği sayesinde en yakın takipçileriyle arasındaki farkı açtı.

Ülke puanı hesaplamasında bir kulübün Avrupa kupalarındaki galibiyeti iki, beraberliği bir puan getiriyor. Mağlubiyet ise puan getirmiyor.

Bu puanlar, sezon başında ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden kulüp sayısına bölünüyor. Hollanda için bu sayı altı: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC ve Ajax.

Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekipleri bu hafta farklı sonuçlar aldı. PSV, RB Leipzig deplasmanında 1-0 kaybetti; Feyenoord ise Como 1907'yi 3-2 yendi. Perşembe günü AZ ve Twente de galibiyet aldı.

AZ, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenerken Twente, Konferans Ligi'nde FC Thun'u 1-0 mağlup etti. NEC de Levski Sofia ile 1-1 berabere kaldı. Ajax ise hayal kırıklığı yaratarak Hajduk Split deplasmanında 2-1 kaybetti.

Böylece Hollanda bu hafta toplam 7 puan topladı. Bu puan altıya bölündüğünde ülke puanına katkısı 1,167 oluyor.

Avrupa kupalarında hâlâ beş kulüple mücadele eden Belçika, ülke puanı sıralamasında Hollanda'nın bir basamak üzerinde yer alıyor. Güney komşumuz da iyi bir hafta geçirdi. Club Brugge, AA Gent ve Sint-Truidense V.V. galip gelirken Union Sint-Gillis berabere kaldı. Toplam 7 puan, Belçika'nın ülke puanına 1,400 katkı sağladı.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında Hollanda'nın bir basamak altında bulunuyor. Avrupa sezonuna beş kulüple başlayan Türkiye'nin şimdi dört temsilcisi kaldı. Bunlardan Trabzonspor ve Beşiktaş bu hafta galip geldi. Elde edilen 4 puan, Türkiye'nin ülke puanına 0,800 katkı sağladı.

Sıralamada Türkiye'nin altında, birbirine yakın puanlarla Yunanistan, Polonya ve Çekya yer alıyor. Hollanda bu üç ülkeyle arasındaki farkı da açtı.

Hollanda'nın bulunduğu bölümdeki ülke puanı sıralaması:

7. Belçika 60,850 (+1,400)

8. Hollanda 53,729 (+1,167)

9. Türkiye 51,075 (+0,800)

10. Yunanistan 45,812 (+0,800)

11. Polonya 45,525 (+0,400)

12. Çekya 45,325 (+0,200)