Katsayı sıralaması: Hollanda için iyi haber ve yalnızca haber

PSV ve Ajax bu hafta Avrupa'da yenilse de Hollanda ülke katsayısı açısından kötü bir hafta geçirmedi. Hatta Feyenoord, AZ ve FC Twente'nin galibiyetleri ile NEC'nin beraberliği sayesinde en yakın takipçileriyle arasındaki farkı açtı.

Ülke katsayısı hesaplanırken bir kulübün Avrupa'da aldığı galibiyet iki puan, beraberlik bir puan kazandırıyor. Mağlubiyet ise puan getirmiyor.

Bu puanlar daha sonra sezon başında ülkeyi Avrupa'da temsil eden kulüp sayısına bölünüyor. Hollanda için bu sayı altı: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC ve Ajax.

Hollanda kulüpleri bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar aldı. PSV, RB Leipzig deplasmanında 1-0 kaybetti ancak Feyenoord, Como 1907'yi 3-2 yendi. Perşembe günü AZ ve Twente de galibiyet aldı.

AZ, Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenerken Twente, Konferans Ligi'nde FC Thun'u 1-0 mağlup etti. NEC de Levski Sofia ile 1-1 berabere kaldı. Ajax ise hayal kırıklığı yaratarak Hajduk Split deplasmanında 2-1 yenildi.

Böylece Hollanda bu hafta toplam 7 puan topladı. Bu puan altıya bölündüğünde 1,167'lik katsayı ortaya çıkıyor.

Avrupa'da hâlâ beş kulüple mücadele eden Belçika, ülke katsayısı sıralamasında Hollanda'nın bir basamak üzerinde yer alıyor. Hollanda'nın güney komşusu da iyi bir hafta geçirdi. Club Brugge, AA Gent ve Sint-Truidense V.V. maçlarını kazanırken Union Sint-Gillis berabere kaldı. Böylece Belçika 7 puan ve 1,400'lük katsayı elde etti.

Türkiye, ülke katsayısı sıralamasında Hollanda'nın bir basamak altında bulunuyor. Avrupa sezonuna beş kulüple başlayan Türkiye'nin şu anda dört temsilcisi kaldı. Bu kulüplerden Trabzonspor ve Beşiktaş bu hafta galip geldi. Böylece Türkiye 4 puan ve 0,800'lük katsayı elde etti.

Ülke katsayısı sıralamasında daha aşağıda, birbirine yakın konumdaki Yunanistan, Polonya ve Çekya yer alıyor. Hollanda bu üç ülkeyle arasındaki farkı da açtı.

Hollanda ve yakınındaki ülkelerin katsayı sıralaması:

7. Belçika 60,850 (+1,400)

8. Hollanda 53,729 (+1,167)

9. Türkiye 51,075 (+0,800)

10. Yunanistan 45,812 (+0,800)

11. Polonya 45,525 (+0,400)

12. Çekya 45,325 (+0,200)