Katsayı sıralaması: Hollanda felaket haftasının ardından Türkiye’den korkmalı

Hollanda, UEFA ülke puanı sıralaması açısından kötü bir hafta geçirdi. Feyenoord geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya 5-1 yenildi, Avrupa Ligi'nde ise AZ ile NEC mağlubiyet aldı. Shakthar Donetsk karşısında (1-1) puan alan tek Hollanda kulübü PSV oldu.

Sıralamada altıncı basamaktaki Portekiz ise dikkat çekici derecede iyi sonuçlar aldı. İkinci lig ekibi Torreense, Lillestrøm SK karşısında 1-2'lik galibiyetle sürpriz yaptı. Yedinci sıradaki Belçika, Union Sint-Gillis'in Viktoria Plzen'i 0-3 yenmesi sayesinde 0.400 puan topladı. Belçikalılar için bir olumsuzluk da vardı; Anderlecht, Olympique Lyon'a 1-2 kaybetti.

Hollanda'nın ensesinde olan Türkiye de Avrupa Ligi'ndeki sezon başlangıcından 0.400 puan çıkardı. Beşiktaş, Olympique Marseille karşısında 4-1'lik çok net bir galibiyet aldı. Böylece Hollanda'nın Türkiye üzerindeki avantajı sadece 2.287 puana indi.

Hollanda daha da geriler ve Türkiye tarafından geçilirse, bunun Vriendenloterij Eredivisie ikincisinin Şampiyonlar Ligi'ne hangi ön eleme turundan katılacağı üzerinde etkisi olacak. Ayrıca lig ikincisi için Avrupa Ligi bileti garantisi de ortadan kalkacak. Her halükarda bu sezon yalnızca şampiyon doğrudan Devler Ligi'ne katılacak.

Hollanda, geçen sezon altıncı sırayı Portekiz'e kaptırmıştı; bu arada güçlü geçen 2021/22 sezonu da artık hesaplamadan çıktı. Portekiz artık gözden kayboldu ve Belçika'ya bu sezon yetişmek de mümkün değil. Bu nedenle bu sezon asıl mesele, sıralamada Türkiye'nin önünde kalmak.

Bunun yanında Ajax ile FC Twente'nin de Konferans Ligi lig aşamasında sonuç alması gerekiyor. Ajax, Avrupa macerasına 15 Ekim'de Hajduk Split karşısında başlayacak. FC Twente ise aynı gün İsviçre ekibi FC Thun'u ağırlayacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum

6. Portekiz (65.750 puan)

7. Belçika (59.450 puan)

8. Hollanda (52.562 puan)

9. Türkiye (50.275 puan)