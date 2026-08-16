Katı politikasını bozacak mı? Juventus, Manchester United'dan cesur bir transfer planlıyor

Juventus, takımını yeniden şekillendirecek hücumcu ve lider bir katkı arayışında ve hedefini Manchester United'da bulabilir. Zira İngiliz kulübünün en önemli oyuncularından biri, henüz yeni bir anlaşmaya varmadan takımla son sözleşme yılına girmeye yaklaşıyor.

Calciomercato'nun aktardığına göre Juventus, Manchester United'ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes'in durumunu takip ediyor ve mevcut yaz transfer döneminde onunla anlaşmayı deneme ihtimalini değerlendiriyor.

İtalyan kulübü, Fernandes'in kadrosuna mükemmel bir katkı olacağını düşünüyor ve takımın grubun seviyesini yükseltecek dünya çapında bir oyuncuya ihtiyaç duyduğuna dair içerideki bir inançla, onu kadrosuna katmak için elinden gelenin en fazlasını yapmayı planlıyor.

Fernandes, bir yıl önce Suudi kulüplerinden güçlü bir ilgi çekmişti ancak kulübün o dönem satışını görüşmeye hazır olmasına ve önerilen mali teklifin büyük bir rakama ulaşmasına rağmen Manchester United'da kalmaya karar vermişti. Oyuncunun United ile sözleşmesi mevcut sezonun sonunda bitiyor, İngiliz kulübü ise henüz kendisine yeni bir sözleşme sunmuş değil.

Fernandes hâlâ takımın hesaplarında temel bir unsur olsa da, bu durum yönetimin Portekizli kaptanının ardından gelecek bir döneme hazır olduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir.

Katı politika: Değişecek mi?

Juventus, özellikle daha güçlü bir takım kurmayı hedeflediği ve fark yaratabilecek bir yıldıza ihtiyaç duyduğu için, Fernandes'i saflarına katabileceği en iyi oyunculardan biri olarak görüyor.

Ancak Juventus'un ilgisi, transferin tamamlanmasını tehdit edebilecek önemli bir engelle karşı karşıya: Portekizli oyuncunun mali talepleri. Bu da Juventus'un onunla anlaşmayı tamamlayabilmek için kulüp içinde uygulanan maaş yapısını kırmak zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

İtalyan kulübü, forvet Dušan Vlahović'i elde tutmak için bu adımı atmayı reddetmişti. Bu nedenle Fernandes için mali politikasını değiştirmeye hazır olup olmadığı belirsiz.

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