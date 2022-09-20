Katarlı üst düzey yetkili, Dünya Kupası öncesi eşcinsel bireylerin endişelerini yatıştırdı: "Herkese hoşgörü ile yaklaşıyoruz"

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sadece iki ay kaldı.

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın, turnuva boyunca LGBTQ+ hayranlarını pek de hoş karşılamayacağına dair çeşitli haberler var.

Bu haberler, eşcinselliğin Katar'da yasa dışı olmasından kaynaklanıyor. Ancak Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (SC) Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi bu korkuları yatıştırdı ve ülkenin 2022 Dünya Kupası için her düşünceden taraftarı ağırlayacağını yineledi.

NE SÖYLENDİ? Pazartesi günü New York'ta düzenlenen Concordia Yıllık Zirvesi'nde konuşan Al Thawadi, Katar'daki LGBTQ+ taraftarlarının neler bekleyebileceği sorusunu Dünya Kupası'nın insanları bir araya getirmek için tasarlandığını söyleyerek ele aldı.

"Katar'a herkes hoş geldiniz. Turnuvanın amacı; farklı değerlere, inançlara ve kültürlere sahip insanları bir araya getirmektir. Ortak noktamız futbol. Önyargılar ve klişelerle savaşmak için uzun bir yol kat ediliyor.

"Biz (Katar) dünyanın saygı duymasını istediğimiz bir dizi değere sahibiz. Tabii ki, PDA'ya (kamuya açık sevgi gösterisi) inanmıyoruz. Ama aynı zamanda her kökenden herkesi karşılama konusunda köklerimiz sağlam. Birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yaptık ve hayatın farklı köşelerinden insanları ağırlıyoruz. Ve bu insanlar hayatlarını Katar'da inşa ettiler.Bu (Dünya Kupası) farklılıkları keşfetmek için bir fırsat ve daha da önemlisi ortak insanlığı kutlamak için bir fırsat."

SC.qa

DAHA FAZLASI: Al Thawadi, bu tür söylentilerin ve temelsiz korkuların bilinmezlikten kaynaklandığını da anlattı.

"Bilinmeyenden korkmak bu. İnsandan insana etkileşim gerçekleştiği anda bir kıvılcım olur. Bu küçük kıvılcım, onu doğru şekilde beslersek çok yol kat edebilir. Dünya Kupası bunun için var."