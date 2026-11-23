Büyük darbe!

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Suudi ekibi Al Ahli'nin Katar temsilcisi Al Shamal karşısındaki mağlubiyeti, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te sıradan bir puan kaybı olmanın ötesine geçti. Bu yenilgi, takımın Katar kulüplerine karşı sürdürdüğü olağanüstü seriyi noktalayan olumsuz bir istatistiği de beraberinde getirdi. Al Ahli, 2019'dan bu yana bir Katar rakibine ilk kez kaybederken yaklaşık 7 yıl süren seri sona erdi. Bu gece, Hollandalı teknik direktör Marino Pušić üzerindeki baskıyı da artırdı.

Al Ahli, iki golle öne geçtiği maçta Al Shamal'a 2-3 yenildi. İkinci yarıda belirgin bir çöküşün yaşandığı karşılaşmada ilk golü Firas Al Buraikan attı, ikinci golü ise Ivan Toney ekledi. Ancak ev sahibi ekip, Baghdad Bounedjah, Thiago Silva ve uzatma dakikalarında galibiyet golünü atan Alex Collado ile üç gol bularak geri dönmeyi başardı.

Yenilgi, Al Ahli'nin Katar takımlarına karşı sicili düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Zira bu sonuç, 2019'dan beri Katar ekiplerine kaybetmeden sürdürülen seriyi bitirdi. Böylece Al Shamal mağlubiyeti, yalnızca kaybedilen puanlar nedeniyle değil, iki gol farkla önde olunan bir maçın kaybediliş biçimi nedeniyle de takım için en acı sonuçlardan biri oldu.

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Bu sonuç, Pušić'in giderek artan bir baskı altında olduğu bir döneme denk geldi. Al Ahli, onun yönetiminde oynadığı son dört maçta üç kez puan kaybederken yalnızca bir galibiyet aldı. Bu galibiyet Al Nassr karşısında gelirken takım, Al Shamal, Al Sadd ve Al Shabab karşısında kazanamadı.

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Kötü gidişat Al Shabab karşısındaki puan kaybıyla başladı, ardından Al Sadd maçı geldi. Al Ahli daha sonra Al Nassr'ı yendi ancak AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Shamal karşısında yeniden tökezledi. Böylece Hollandalı teknik adam, taraftar eleştirilerini yatıştırmasına yardımcı olmayan bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Al Ahli taraftarları bu sonuçları oyundan bağımsız değerlendirmiyor. Al Shamal yenilgisi geniş çaplı bir öfkeye yol açtı. Özellikle takımın maçı erken koparma fırsatı varken üstünlüğünü kaybedip üç gol yemesi büyük tepki çekti ve bu sonuç da teknik ekibe yöneltilen eleştiriler zincirine eklendi.

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Taraftarların büyük bölümü, puan kayıpları tekrarlandıkça Pušić'in görevine devam etmesinin artık ikna edici olmadığını düşünürken yönetim de teknik direktörün geleceği konusunda zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı. Son sonuçlar takıma yeterli istikrarı sağlamıyor. Üstelik Al Ahli, Katar kulüplerine karşı yaklaşık yedi yıldır koruduğu tarihi rekoru da kaybetti.