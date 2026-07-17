Katar resmin dışında... Mısır, İspanya Süper Kupası’nı düzenlemek için Dünya Kupası ev sahipleriyle rekabet ediyor

Mısır, ev sahibi ülke konusunda belirsizliğin devam etmesi üzerine, turnuvanın başkenti Kahire’de düzenlenme olasılığını görüşmek üzere İspanya Futbol Federasyonu ile temas kurarak, bir sonraki İspanya Süper Kupası’na ev sahipliği yapma yarışına girdi.

İspanya Futbol Federasyonu, turnuvanın bu sezon Suudi Arabistan’da düzenlenememesi üzerine yeni bir ev sahipliği yeri arıyor. Turnuvanın tarihinin, 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Asya Kupası ile çakışması nedeniyle federasyon yetkilileri, farklı ülkelerden gelen bir dizi teklifi değerlendirmeye başladı.

Takvim krizi nedeniyle Katar, turnuvaya ev sahipliği yapmak için en olası seçenek olarak görülse de, bir yandan ABD ve İsrail ile diğer yandan İran arasındaki askeri gerginliğin ardından Orta Doğu bölgesinde yaşanan son güvenlik gelişmeleri, turnuvanın nerede düzenleneceği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Katar’da maçlar normal şekilde devam etse de, İspanyol Futbol Federasyonu bölgesel durumla ilgili olası riskler nedeniyle başka alternatifleri değerlendiriyor.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Mısır Futbol Federasyonu, Mısır’da İspanyol futbolunun sahip olduğu büyük popülariteye dayanarak, turnuvanın Kahire’de düzenlenmesi fikrini ortaya atmak üzere İspanyol meslektaşlarıyla temasa geçti; bu durum, turnuvanın hem seyirci hem de organizasyonel açıdan başarılı olmasını sağlayacak önemli bir faktör olarak görülüyor.

Yarış sadece Mısır ile sınırlı değil; İspanya Futbol Federasyonu, Çin, ABD ve Meksika’dan (2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak üç ülkeden ikisi) başka teklifler de aldı; ayrıca etkinliğe ev sahipliği yapmakla ilgilendiğini belirten başka ülkeler de var.

Raporda, Mısır ve İspanya federasyonları arasındaki ilişkilerin son aylarda kayda değer bir gelişme gösterdiği belirtildi. Taraflar, geçtiğimiz Mart ayında “La Finalissima” maçının iptal edilmesiyle ortaya çıkan krizi aşmayı başarmış ve Cornella Stadyumu’nda oynanan dostluk maçı için bir anlaşmaya varmıştı.

Ayrıca Mısır Futbol Federasyonu, o maç sırasında bazı taraftarlar tarafından tekrarlanan ve “Müslüman, zıplamayan kişidir” ifadesini içeren hakaret içeren tezahüratları kınayan İspanyol Federasyonu’nun tutumunu takdir etti.

İspanya Süper Kupası, yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin ardından Şubat ayının ilk haftasında oynanacak. Yarı finalde Barcelona, Atlético Madrid ile karşılaşırken, Real Madrid ise Real Sociedad ile mücadele edecek.