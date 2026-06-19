Katar karşısında yaşadığı korkunç sakatlığın ardından... Koné, taraftarlara dokunaklı bir inanç mesajı gönderdi

Kanadalı Ismail Koné, bu Cuma sabahı erken saatlerde ülkesinin Katar milli takımıyla oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra, Instagram hesabı üzerinden dokunaklı bir mesaj paylaştı. Koné, bacağındaki iki kemiğin kırılması sonucu acil bir ameliyat geçirdi.

İtalyan Sassuolo takımının orta saha yıldızı, kendisini ziyaret eden takım arkadaşı Mois Bombito ile birlikte pozitif bir fotoğraf paylaştıktan sonra, takım arkadaşlarına ve kendisine destek olan herkese inanç ve şükran dolu bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: “Hayatım boyunca Allah beni bir kez bile yüzüstü bırakmadı, öyleyse neden şimdi O’ndan şüphe edeyim? Özellikle de O’nun her şeyi gerçekleşmeden önce gördüğünü ve bildiğini, her birimiz için bir planı ve vizyonu olduğunu bildiğimiz halde.”

Koné, etkileyici paylaşımında şunları da ekledi: “Bu mücadele, inancımın ve karakterimin bir sınamasıdır ve ben buna tamamen hazırım. Çünkü Allah, üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorlukla karşı karşıya bırakmaz; imtihan ise en güzel armağandır. Sevginiz ve desteğiniz beni derinden etkiledi; size kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Benimle iletişime geçen ve dualarında beni anan herkese ne kadar minnettar olduğumu hayal bile edemezsiniz. Bunun için Allah’a şükrediyorum, çünkü herkes bu sevgiye sahip olamıyor.”

Ayrıca, zorla yedek kulübesine çekilmesinin ardından Kanada milli takımındaki takım arkadaşlarına özel bir mesaj göndererek şöyle dedi: “Kanadalı kardeşlerime: Artık sizi saha kenarından desteklemek için yardımcı antrenör oldum. Sizi kalbimin derinliklerinden sevdiğimi bilmenizi isterim; kardeşliğimiz benim için her şeydir. Dün yaptıklarınız sonsuza dek benimle kalacak, çok yakında geri döneceğim ve birlikte anılar yaratmaya devam edeceğiz.”

Ev sahibi Kanada milli takımı, ilk turda Bosna-Hersek ile berabere kalmasının ardından taraftarlarını memnun etmek için Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup etti; ancak Koné’nin maruz kaldığı ağır sakatlık, bu büyük zafere gölge düşürdü.

57. dakikada, Kanada 3-0 öndeyken, Koné, Katarlı oyuncu Asim Madibo’nun şiddetli ve tehlikeli müdahalesi sonucu yere yığıldı. Yaralanmanın ciddiyetini fark eder etmez, hem takım arkadaşlarının hem de rakip oyuncuların yüzlerinde şok ve derin üzüntü belirdi. Bunun üzerine sağlık ekibi hemen sahaya girerek ona müdahale etti; hakem ise Madibo’ya kırmızı kart göstererek, oyuncunun ağlayarak sahayı terk etmesine neden oldu.

Bu şiddetli müdahale, Kanada teknik direktörü Jesse Marsh ve takım oyuncularında büyük öfkeye neden oldu; bu da iki takımın yedek kulübeleri arasında kavga ve itişip kakışmaların patlak vermesine yol açtı. Bu olaylar, maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz tekrarlandı.

Kanada Futbol Federasyonu, oyuncunun durumu hakkında rahatlatıcı haberler içeren resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “İsmail Koné, alt ekstremitelerindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi” denildi.