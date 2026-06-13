Katar, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Teknik direktör Julen Lopetegui'nin takımı, İsviçre karşısında uzun süre dünya kupası finallerinde yeni bir yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu, ancak uzatmaların son dakikalarında Boualem Khoukhi kafayla skoru 1-1'e getirdi. Böylece Katar, ülke tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını aldı.

Katar, maçın daha ikinci dakikasında sürpriz bir şekilde öne geçmek için büyük bir fırsat yakaladı. Manuel Akanji'nin hatası, Edmilson Junior'un Gregor Kobel ile karşı karşıya kalmasını sağladı, ancak İsviçre kalecisi güzel bir kurtarış yaptı. Böylece, teknik direktör Julen Lopetegui'nin takımının rüya gibi bir başlangıcı engelledi.

Bu uyarıdan sonra İsviçre, inisiyatifi tamamen ele geçirdi. Dan Ndoye, maçın ilk dakikalarında oldukça tehlikeli bir görüntü sergiledi ve birçok fırsat yakaladı. Önce zor bir açıdan çektiği şut Meshaal Abunada tarafından kurtarıldı, ardından kısa bir süre sonra tamamen boş pozisyonda topu üstten dışarı attı.

İsviçre'nin baskısı, 15. dakikada bir penaltı ile sonuçlandı. Remo Freuler, ceza sahası içinde kaleci Abunada tarafından düşürüldü ve hakem Héctor Martínez hemen penaltı noktasını gösterdi. Freuler'in pozisyon öncesinde ofsayt olabileceğine dair şüpheler olmasına rağmen karar değişmedi ve Embolo soğukkanlılıkla topu köşeye gönderdi: 0-1.

İsviçre, açılış golünden sonra da tehlikeli olmaya devam etti. Denis Zakaria'nın şutu Abunada tarafından kurtarıldı, Ndoye ise bir kez daha golü az farkla kaçırdı. Katar kalecisi, takımının en önemli oyuncusu haline geldi ve çeşitli kurtarışlarla ülkesini maçta tuttu.

Katar ise buna sadece ara sıra karşılık verebildi. Edmilson Junior, devre bitmeden önce bir fırsat daha yakaladı, ancak yakın mesafeden Kobel'e takıldı. Diğer tarafta ise İsviçre, devre bitmeden Ruben Vargas, Ndoye ve Michel Aebischer ile fırsatlar yakaladı, ancak ikinci gol gelmedi.

İkinci yarıda oyunun gidişatı pek değişmedi. Granit Xhaka, Abunada'yı uzak mesafeden bir şutla şaşırtmaya çalıştı, ardından Ndoye yine dışarıya vurdu. Lopetegui, bir saat sonra üçlü bir değişiklikle bir şeyler yapmaya çalıştı, ancak Katar, İsviçre kalesi önünde tehlikeli olamadı.

İsviçreli oyuncular maçın son dakikalarında skoru kesinleştirecek fırsatlar yakaladı. Vargas'ın bir şutu daha kurtarıldı, Embolo ise yakın mesafeden topu dışarı attı. Bu nedenle Katar, büyük fırsatlar bulamasa da bir sürpriz yapacağına inanmaya devam etti.

Bu ödül, uzatmaların dördüncü dakikasında geldi. Sol kanattan gelen mükemmel bir ortanın ardından Boualem Khoukhi rakiplerinin üzerinden yükselerek kafayla güzel bir vuruş yaptı: 1-1. Gol, Katar'da büyük sevinç yarattı ve Katar, sonucu korumak için birkaç dakika daha savunma yapmak zorunda kaldı. İsviçre ise artık gerçek bir fırsat bulamadı ve yaralarını sarmaya başladı.